Vilallonga dice que Torra le pidió hace meses que cesara al secretario general de Cultura por "estrategias políticas"

La hasta ahora consellera de Cultura Mariàngela Vilallonga ha explicado este viernes que el peor momento de sus 18 meses al frente del Departamento de Cultura fue cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le pidió que cesara al secretario general de Cultura, Francesc Vilaró, por "estrategias políticas" y lo evitó con un "intercambio de cromos".

En una entrevista a 'La Mañana de Catalunya Ràdio', Vilallonga ha afirmado que Torra justificó este jueves los tres cambios en el ejecutivo, en el acto de nombramiento de dos de los nuevos consejeros, "para reforzar el Gobierno" y ha asegurado que ella se considera "una persona fuerte".

Villalonga ha relatado que le pidieron que fuera a la Generalitat con urgencia y allá se reunió con el presidente y le dijo que la cesaba. Ha reconocido que no se siente decepcionada por su cese: "Yo tengo mi vida en la Universitat de Girona y el Instituto de Estudios Catalanes y tienes que aceptar lo que la vida te va poniendo delante, sobrevivir es una gran capacidad de adaptación". En cualquier caso, ha afirmado que no se esperaba el cambio de este jueves.

Villalonga también ha explicado que le deseó "mucha salud y mucha suerte" a la nueva consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

Ha reconocido que el peor momento de los 18 meses como consellera de Cultura fue cuando querían que cesara su secretario general de Cultura, Francesc Vilaró, un hecho que finalmente "no transcendió". "El presidente me lo pidió", ha reconocido. Después de manifestar que "ellos saben sus motivos", ha afirmado que fue "por estrategias políticas, la política es un role-playing, juegas o no juegas", ha añadido.

"Intercambio de cromos"

Ha asegurado que si cesaba su secretario general "el Departamento se iba a pique", puesto que, ha defendido, han "conseguido muchas soluciones imaginativas que no se habían hecho nunca en el Departamento de Cultura". Evitó que lo cesaran, ha asegurado, por "un intercambio de cromos" que no ha querido detallar. Después ha bromeado que no lo explicará en unas memorias.