Un hospital de Barcelona da de alta a su último paciente de la primera ola de la Covid-19 tras 139 días ingresado

El Hospital Universitario de Bellvitge ha dado de alta a su último paciente de la primera ola de la pandemia de Covid-19. Carlos, de 55 años, ingresó en el hospital con un pronóstico muy grave el 18 de abril y tras 139 hospitalizado, 75 de ellos en la UCI, finalmente recibió el alta el 3 de septiembre, ha informado el centro en un comunicado.

"No pensaba que iba a salir de esta, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a todos los profesionales que me han cuidado", ha dicho el paciente, que ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la prevención de la transmisión de la enfermedad y se evite así en lo posible que otras personas pasen por lo que ha tenido que pasar él.

El neumólogo que le ha dado de alta, Mikel Sarasate, ha subrayado que esta alta es "simbólicamente muy importante" para todos los trabajadores del hospital, ya que representa "el último episodio de una etapa muy dura, muy exigente profesional y emocionalmente".

Sin embargo, el doctor ha lamentado que se produzca en un momento "en el que ya hay una segunda oleada de personas hospitalizadas, algunas de ellas también en situación muy grave"