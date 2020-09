Menys pol·lució però més ozó a València amb el confinament

El confinament va reduir la pol·lució a València, però va pujar els nivells de gas ozó, segons un estudi realitzat pel professor de Biotecnologia de la Universitat Catòlica de València (UCV) Ángel Serrano, en col·laboració amb el tècnic de l'Oficina Estadística de l'Ajuntament de València Álvaro Briz i Carolina Belenguer, de la Universitat de València.

En l'estudi, publicat en la revista científica internacional Journal of Environmental Sciences (Elsevier), es revela que, encara que el confinament estricte a València (del 14 de març al 12 d'abril) va disminuir la pol·lució, els nivells de gas ozó (O3) van augmentar.

A més, durant el confinament no sols van augmentar els nivells d'O3, sinó que tampoc van variar els de monòxid de carboni (CO), segons es desprén dels resultats publicats en l'article Changes in air pollution during Covid-19 lockdown in Spain: A multi-city study (Canvis en la pol·lució de l'aire durant el confinament per Covid-19 a Espanya: un estudi multi-ciutat).

No obstant això, el període de quarantena severa va contribuir a una reducció “significativa” dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2) i PM10 (xicotetes partícules sòlides o líquides de pols, cendres, sutge, partícules metàl·liques, ciment o pol·len, disperses en l'atmosfera).

Els resultats que aquests tres investigadors exposen en el seu article de Journal of Environmental Sciences mostren que durant el confinament espanyol es van produir reduccions “significatives” en els nivells atmosfèrics de NO2 en totes les ciutats analitzades, excepte a Santander.

L'informe ha detectat augments estadísticament “significatius” d'ozó a les ciutats de Barcelona i València durant el període de tancament forçós per la pandèmia del coronavirus.

La possible influència de factors atmosfèrics com la temperatura, les precipitacions, el vent, les hores de sol o les pressions mínimes i màximes en els nivells de pol·lució també han sigut considerades en la investigació de Serrano, Briz i Belenguer.