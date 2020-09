Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!': "¿Por qué no hay más memes míos?"

"¿Os gustan los memes?". Así empezó este jueves Arturo Valls una nueva entrega de ¡Ahora caigo! en Antena 3. Y es que el presentador quiso saber si al público le gustaba ese tipo de publicaciones en redes que suelen circular también por mensajes entre amigos y familiares.

Valls afirmó que "a mí me encantan y hace un rato estaba pensando: ¿Por qué no hay más memes míos? ¿Y por qué no lo facilito? Se lo voy a poner fácil a esa gente graciosa que nos sigue en redes".

El presentador les avisó: "Los que sois muy creativos y siempre estáis maquinando, coged vuestros móviles porque voy a hacer unas posturas 'memeizables' y que son carne de meme. Las que nos molen, las enseñaremos un día".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

El valenciano primero hizo una señalando a cámara con los ojos muy abiertos, otra enfadado con los brazos cruzados, dándose palmadas en el culo, y poniéndose bizco mientras sacaba morros.

"Ahí tenéis material para hacer... espero vuestras creaciones. Haz un meme de Arturo y si mola, lo enseñamos aquí para toda España", afirmó el presentador antes de dar inicio al programa del día.