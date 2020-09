Simón ve "complicada y preocupante" la situación en Madrid, pero deja la decisión de confinar en manos de Ayuso

Fernando Simón ha descartado, por el momento, aplicar algún tipo de confinamiento en la Comunidad de Madrid, el territorio español y europeo con mayor circulación de coronavirus por habitante. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) ha valorado que son los gobiernos autonómicos quienes "en última instancia tienen que valorar la idoneidad de este tipo de acciones".

"No me parece ahora mismo lógico plantear un confinamiento de Madrid porque no estamos en una situación que lo requiera", ha afirmado Simón durante su rueda de prensa para actualizar los datos de la pandemia de este jueves. No obstante, ha recordado que la opción está sobre la mesa, aunque no se vaya a implantar "inmediatamente".

"Tenemos una situación complicada y preocupante en una zona que por sus características el control es más difícil que en otras", ha detallado el epidemiólogo, que entiende la inquietud de Castilla-La Mancha y Castilla y León con la situación en la capital por la alta incidencia, aunque ha recordado que la circulación de personas entre Madrid y las dos Castillas se produce en los dos sentidos y no solo de Madrid hacia fuera.

Prudencia con la llegada de la vacuna

Preguntado sobre la fecha de llegada de una eventual vacuna, el médico ha tratado de calmar las esperanzas, cuando ha dicho que "hay expectativas, pero no hay certezas" sobre una vacuna. "Vacunas ahora mismo no existe ninguna. Es cierto que hay previsiones de que algunas de las que están en ensayo pudieran estar disponibles a final de año, más probablemente a principios del que viene", ha planteado Simón, que ha pedido, como acostumbra, prudencia.

En relación al temor a que la vuelta a las aulas pueda provocar un repunte en los contagios, el epidemiólogo ha opinado que "no sabemos realmente cual va a ser el impacto". En lo que sí ha incidido es en la necesidad de que, en caso de que sea necesario clausurar centros escolares, se haga de la forma más quirúrgica posible. "Lo que no tendría sentido es valorar cierres generalizados de colegios ahora mismo".