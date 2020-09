Marina Llorca, Ashley Graham, Lorena Durán... Mujeres a las que seguir en Instagram para querernos más y mejor

Dicen que en cuestiones de belleza las redes sociales fomentan los estereotipos y abogan por los cánones de perfección preestablecidos en el sempiterno 90-60-90 pero también hay quienes, desde estas mismas redes, luchan a diario por defender la belleza real, el amor propio y que corroboran que lucir bien es cuestión de actitud y no de talla.

Estos son los perfiles de ocho mujeres que desde Instagram contribuyen a la aceptación de los cuerpos ‘no normativos’ e insisten en dejar atrás los complejos, sacar provecho a las curvas y la defensa del movimiento body positive.

Marina Llorca @marinallorca

Hace unos años esta joven diseñadora gráfica e instagramer que vive a caballo entre Marbella y Madrid revolucionó las redes gracias a su proyecto #ImitandoXL con el que reivindicaba el body positive y a la mujer con curvas emulando las fotos de famosas influencers españolas en ropa de baño - entre otras, Laura Escanes, Nina Urgell o María Pombo. Una de estas fotografías, luciendo un bikini rojo de H&M, llamó la atención de la marca sueca que la utilizó en su perfil y arrasó: a día de hoy acumula mas de medio millón de likes. Desde entonces Llorca también ha multiplicado sus seguidores que ya superan los 163.000.

Rebeca Gómez Polo @rebecagomezpolo

Es la promotora de la exitosa cuenta @weloversize, comunidad body positive cuyo lema de vida es "disfruta de lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres", que cuenta con más de 350.000 seguidores. En ella se aboga por potenciar el amor propio y se difunden mensajes motivaciones que son toda una oda a la belleza real. Además, los casi 59.000 seguidores de su cuenta personal comparten el amor por los gatos, los tatuajes y el estilo pin-up de esta estilista titulada en maquillaje profesional. Es además autora del libro Gordi Fucking Buena.

Ana Pizarro @analapizarro

Fotógrafa, apasionada del cine, feminista y activista body positive, lucha por la normalización de todo tipo de cuerpos a través de su perfil de Instagram donde le siguen más de 16.000 personas. Cuida al detalles todas sus fotografías y posa sin complejos reivindicando que lo curvy también es sinónimo de fashion. Ha colaborado con marcas como Violeta by Mango o Amazon Fashion de tallas grandes.

Celeste Barber @celestebarber

Siete millones de personas no pueden estar equivocadas. Esta cómica, escritora y actriz australiana conocida por su trabajo en series como All Saints decidió un buen día iniciar el proyecto #celestechallengeaccepted con el que ha dado la vuelta al mundo gracias a su Instagram. ¿El secreto de su éxito? Subir fotos y vídeos de tono paródico y sarcástico en los que imita las poses de los famosos para hacernos reflexionar sobre el falso mito de que su supuesta perfección. Pocos se han librado hasta el momento en sus más del 1.200 publicaciones: desde Cara Delevingne a las Kardashian pasando por Beyoncé, Dua Lipa, Halle Berry o Justin Bieber.

Ashley Graham @ashleygraham

Con ella empezó todo y hoy en día es todo un referente del movimiento body positive. Su lema: #BeautyBeyondSize (belleza más allá de la talla). Dio sus primeros pasos en redes sociales luciendo sus curvas en bañador para posteriormente convertirse en una de las modelos de talla grande más solicitadas en las pasarelas y cabeceras de moda. Ha sido portada de Vogue, Elle, Glamour, Harper’s Bazaar y dos veces de la revista Sport Illustrated, convirtiéndose en la primera modelo plus size en conseguirlo. En su cuenta de Instagram, que en la actualidad tiene mas de 11 millones de seguidores, comparte su día a día delante y detrás de las cámaras así como su recién estrenada maternidad.

Lorena Durán @imlorenaduran

A esta modelo sevillana, un problema hormonal le hizo pasar hace algunos años de una talla 36 a una 42-44, sin embargo, supo reinventarse y convertir este supuesto inconveniente en su profesión en su mayor virtud. Actualmente es una de las figuras más solicitadas a nivel internacional y se convirtió en 2019 en la primera modelo curvy de la prestigiosa firma de lencería Victoria´s Secret. Desde el comienzo de su carrera, ha utilizado su presencia en los medios para hablar abiertamente sobre la positividad corporal y cuenta con 200.000 seguidores en Instagram.

Nekane @curvybuena

Bilbaína, autora del blog My Curvy Life en Atresmedia, modelo plus size y mamá reciente, es creadora del movimiento #QueTuTallaNoTeFrene. En su perfil de Instagram, que tiene más de 100.000 seguidores, demuestra que que posible vestir como a uno le guste y con estilo sin obsesionarse con la talla. Así lo afirma ella misma: “La belleza, el estilo y la moda no las define una talla. Creo que estamos presenciando un cambio en el mundo de la moda, cada vez hay más marcas que apuestan por las tallas grandes pero todavía queda mucho que avanzar”.

Eli Quesada @vistetequevienencurvas

Desde hace ocho años ofrece asesoramiento y refuerzo positivo a todas aquellas mujeres de tallas grandes que quieren empoderarse a través de su imagen. Su comunidad @vistetequevienencurvas cuenta con más de 33.000 seguidores y se ha convertido en un perfil de referencia e inspiración para todas aquellas mujeres que quieren vestir bien, a la moda y low cost tengan la talla que tengan. Porque #stylehasnotsize.