PSOE pide una solución para que los 140 niños de la Unión Deportiva Las Palmeras puedan jugar esta temporada

Así se lo han trasladado dos de los miembros de club a los concejales del PSOE José Rojas y Carmen Campos, quienes han acudido a sus instalaciones para conocer de primera mano su situación.

En una nota, Campos ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "no abandone a este club que, si no consigue ninguna ayuda, no podrá hacer frente a las medidas de seguridad de los niños y, por tanto, no podrá participar en las diferentes competiciones".

La concejal socialista ha cifrado en unos 1.500 euros el montante que supone para los clubes hacer frente a las medidas obligatorias para garantizar la protección ante el covid-19 de los niños, "un importe que los clubes de fútbol como el de las Palmeras no pueden afrontar, por lo que dejarán de prestar esta labor deportiva y social en el barrio".

Para Campos, el caso de las Palmeras es "un capítulo más que evidencia el abandono del deporte base por parte del equipo de gobierno que conforman el PP y Cs". En esta línea, Campos ha advertido de que reclamará soluciones en el seno del Instituto Municipal de Deportes para "hacer frente a este gasto que permitiría seguir apostando por el deporte base en un barrio como el de Las Palmeras".