FSIE CyL apuesta por la enseñanza presencial, frente a las exigencias "low cost" de última hora

FSIE reconoce que no es la situación deseable para el inicio de curso, pero aboga por abordarla presencialmente con los medios disponibles, lejos de exigencias de último minuto que se empeñan en transmitir algunos que, incluso siendo parte activa del sector en relación con los trabajadores, "probablemente han desconectado en periodo vacacional y ahora anuncian sus noticias de última hora sobre la educación concertada en Castilla y León".

"Que sepan que no van a triunfar y no van a instalar la desesperanza en quienes con un gran esfuerzo, rodeados de protocolos y directrices, han preparado el nuevo curso: profesores, personal no docente y titulares de centros", traslada FSIE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las fórmulas utópicas o mágicas para un comienzo de curso normal en un contexto anormal no existen, advierte el sindicato, exclusivo en el ámbito de la enseñanza privada que entiende que no es el momento de sembrar más desconcierto ni alarma social, totalmente injustificados, ni el de afirmaciones en algún caso alejadas de la realidad, "pues hay temas total o parcialmente resueltos, el de la contratación de profesores por ejemplo".

Desde FSIE, por lo que respecta al ámbito de la enseñanza concertada, valora que desde el primer momento la consejera de Educación, Rocío Lucas, transmitió la igualdad de trato para la escuela pública y concertada.

Así, subraya que los centros concertados han sido acondicionados durante el verano, la titularidad y los equipos de trabajo han seguido escrupulosamente los estrictos protocolos de seguridad, pues ya en su momento fue comunicado que serían objeto de dotaciones económicas extraordinarias para atender esas necesidades. El que sean suficientes o no será un tema de valoración futura.

Por otra parte, FSIE ve una realidad el mantenimiento del empleo en la renovación de conciertos, así como la dotación extraordinaria como mínimo de 200 profesores, ya en proceso de contratación, "aumento necesario para que prime la seguridad y se refuerce la atención a los alumnos; así como dotaciones extraordinarias para personal de administración y servicios".

Otros protocolos recientes en Castilla y León, creación de equipos COVID en todas las provincias con profesionales cualificados o la actuación inmediata en cada centro ante una posible emergencia, por mínima que sea, proporcionan tranquilidad a la comunidad educativa, destaca FSIE.

"No es el momento de sembrar más desconcierto, profesores y personal no docente están preparados para iniciar el curso presencialmente, para aportar todo lo que se les pida y más, para que el sistema funcione.Reivindicaciones de último minuto 'low cost', gurús que alientan el desaliento, ausentes durante el verano, flaco favor hacen a la sociedad y a todos los implicados, en un inicio de curso complicado para todos", denuncia el sindicato.