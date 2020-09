Susi Caramelo anuncia que ha dado positivo en coronavirus: "Para todos los que pensabais que era una Diosa"

Continúa la lluvia de presentadores que han dado positivo por coronavirus. Si hace unos días conocíamos que Roberto Leal tenía la enfermedad, ahora es Susi Caramelo la que ha confesado que también está infectada.

Con su particular humor, la presentadora de Caramelo ha querido contar a sus seguidores que ha dado positivo. "Para todos los que pensabais que era una Diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR", comenzaba Caramelo en su post.

La humorista no ha dudado en bromear sobre su estado de salud: "Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", mientras lamentaba no poder asistir al FestVal donde iba a presentar su nuevo programa en Movistar+.

En su publicación, aprovecha para hablar sobre las grabaciones del programa, que se paralizaron a causa de un positivo en el equipo del programa. "En breve retomaremos las grabaciones. ¡No os podéis imaginar la cantidad de ideas locas que tenemos para el programa!", asegura la conducta del formato.

Por último, Susi Caramelo ha querido enviar un mensaje de fortaleza para las personas que sufren la enfermedad: "Ánimo y fuerza a todos aquellos a los que el covid os ha sacudido de distinta manera".