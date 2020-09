Un dels arrestats, de nacionalitat polonesa i 42 anys, després de ser localitzat i detingut en un domicili a Benicarló, va ser traslladat a Madrid per a la seua extradició, per a comparéixer davant autoritats del seu país natal per un delicte de robatori de vehicle.

L'altre detingut, espanyol de 47 anys, resident a Alacant, estava sent buscat després de ser jutjat a Roquetas de Mar (Almeria) per un delicte d'estafa, i va ser traslladat per a ingressar a la presó.