Agencias de Viaje de la FER creen que "un número importante de ellas desapacerán si no se amplían los ERTES y ayudas"

La campaña de verano, explican en un comunicado de prensa, "ha sido nefasta para nuestras agencias con una caída generalizada del 90 % como consecuencia de los brotes continuos de coronavirus y las diferentes restricciones impuestas recientemente hacen presagiar que lo que resta del año va a continuar en la misma línea".

A todo esto, prosiguen, "hay que añadir que las compañías aéreas, navieras, hoteleras... siguen sin aportar soluciones al tema de los bonos y reembolso, sin dar facilidades en los cambios, queriendo aplicar penalizaciones y no permitiendo que los bonos sea al portador en vez de nominativos, necesitamos soluciones reales y contundentes y no únicamente declaraciones políticas".

Con ello, continúan, "necesitamos la continuidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) flexibles por fuerza mayor al menos hasta marzo del 2021, de lo contrario varias agencias de La Rioja podrían desaparecer".

Además, "tampoco podemos asumir las cargas de la Seguridad Social de los trabajadores durante tanto tiempo, y que ya hemos empezado a asumir desde el pasado día 1 de julio. Con cero ingresos en la gran mayoría de los casos es totalmente inviable el tener que asumir las cuotas de la Seguridad Social".

"Muchas de nuestras agencias son autónomos y necesitamos que la prestación por cese de actividad de los autónomos se prorrogue también hasta marzo del 2021 y con la exoneración del 100 % del pago de las cuotas a la seguridad social ya que nuestras ventas van a caer un 90 por ciento", afirman.

Por ello, prosiguen, "el Gobierno tiene que analizar la situación y poner medidas urgentes y contundentes, es una situación totalmente excepcional y un trabajador, a partir del sexto mes de ERTE, no puede pasar a cobrar de un 70 % de su salario al 50 % debe de continuar percibiendo el mismo salario durante todo el ERTE".

"Actuar es no urgentísimo, es mucho más que eso, porque la situación es desastrosa y con tendencia a empeorar mientras no se resuelva el tema sanitario, necesitamos ayudas que nos permitan pasar la travesía del desierto por lo menos hasta Semana Santa del 2021, queremos soluciones reales y no únicamente declaraciones políticas", han sentenciado.