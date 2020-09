Aprobado el Plan Económico-Financiero 2020/2021 de la Diputación de Albacete con apoyo de Cs e IU y la abstención de PP

Tal y como ha detallado el vicepresidente del área económica, Fran Valera, superada la regla de gasto en algo más de 480.000 euros al cierre del ejercicio 2019, desde el equipo de Gobierno se ha confeccionado un paquete bianual de medidas que, priorizando la atención a personas y a colectivos vulnerables y las ayudas a Ayuntamientos, va a permitir a la institución cumplir holgadamente el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto tanto en 2020 como en 2021, ha informado la Diputación en un comunicado.

Valera ha explicado que "la situación no responde a causas estructurales", sino que, básicamente, es consecuencia de la utilización del Remanente de Tesorería para gastos generales en el Consorcio Provincial de Medio Ambiente dependiente de la institución y para hacer frente a la mayor inversión que ha sido necesario destinar al Consorcio de Servicios Sociales para responder a una mayor prestación de horas de servicio a personas mayores y dependientes que precisan de este recurso.

En este sentido, ha resaltado que "la institución cumple con los preceptos de la Ley de Estabilidad, teniendo un índice de endeudamiento especialmente bajo, una deuda comercial asumible, un periodo medio de pago dentro de los límites marcados por la legislación y un remanente líquido de tesorería positivo", subrayado que tan solo se precisa de algo de tiempo para volver a la senda que marca la regla de gasto tal y como hoy se conoce.

Además, Valera ha hecho hincapié en que "el margen para 2020 de la Ley de Estabilidad se ha consumido con creces en diferentes acciones derivadas de la lucha contra la pandemia del COVID-19 en la que la institución provincial se ha implicado de lleno y desde el minuto uno, y lo seguirá haciendo".

Este Plan Económico-Financiero va a permitir el ahorro de unos 14 millones de euros en estos dos años, fruto también de partidas que no se van a poder ejecutar al estar relacionadas con actividades cuyas celebraciones se ven directamente afectadas por el actual escenario de pandemia.

MOCIONES

En el apartado de mociones, han sido tres las debatidas. La primera, presentada por el Grupo de Ciudadanos y expuesta por su portavoz, Arturo Gotor, ha solicitado que desde la Diputación se inste tanto a la Junta como al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que garanticen que la línea de transporte de viajeros VAC-201 entre Puente Génave (Jaén) y Albacete se mantenga como hasta ahora o se modifique optimizando su servicio.

La petición ha salido adelante por unanimidad y en la que la diputada de Atención Técnica a Municipios (ATM), Piar Sierra, ha sido la encargada de detallar el apoyo por parte del equipo de Gobierno.

ENERGÍAS RENOVABLES

La segunda de las mociones ha sido la presentada por Unidas Podemos-IU, siendo el diputado Ignacio Díaz quien ha llamado la atención sobre la importancia de la acción local en la lucha contra el cambio climático, la promoción del empleo, la igualdad o la educación para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Para ello propone adoptar medidas urgentes que frenen el cambio climático y sus efectos como la descarbonización del sistema energético. Una de las herramientas para conseguir los objetivos del desarrollo es la política impositiva y en concreto las ordenanzas fiscales que "podrán regular una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol".

El diputado de Unidas Podemos-IU, ha señalado la formación en un comunicado, ha solicitado al pleno provincial que "inste a los ayuntamientos de la provincia a incluir en sus ordenanzas la bonificación de instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables; y, al Ministerio de Hacienda, a que incluya otras formas de energías renovables o de ahorro energético integradas en las viviendas e inmuebles, como la eólica, geotérmica, biomasa, aerotérmica o reformas relacionadas con la eficiencia energética".

Esta petición también ha salido adelante con la única abstención del PP, mientras que la vicepresidenta del área medioambiental en la institución, Amparo Torres, ha insistido en que "avanzar en materia de transición energética en la provincia es uno de los espíritus que guían a este equipo de Gobierno", también ayudando a impulsar medidas como ésta en los municipios.

En tercer y último lugar, se ha debatido y votado la moción presentada por el Grupo Popular de boca de su diputado Constantino Berruga, 'instando al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales', y que no ha sido aprobada al no reunir la mayoría necesaria.

El vicepresidente económico y portavoz, Fran Valera, ha explicado la postura contraria del equipo de Gobierno a tal petición, recordando que el partido que la firma es el que, en 2012, aprobaba la ley la Orgánica de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, desde entonces, viene lastrando al municipalismo.

Valera ha afirmado que lo que se expone en el texto de la moción "ni es cierto ni es justo" y ha reiterado que "quien limita la autonomía municipal es quien desde 2012 ha impedido que los ayuntamientos pudieran gastarse el dinero. La moción no ha salido adelante, recibiendo el respaldo del Grupo de Ciudadanos y los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos-IU.