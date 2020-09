Puig demanarà a Sánchez un "full de ruta" de com les comunitats participaran en la gestió dels recursos de la UE

En matèria de turisme, Puig demanarà l'ampliació dels ERTO, així com dels préstecs atorgats per l'ICO, per a donar suport econòmic i financer a les empreses i als treballadors, segons han concretat a Europa Press fonts de Presidència de la Generalitat.

Així mateix, insistirà en la necessitat que hi haja un "marc europeu de referència" per al desplaçament de les persones, és a dir, que s'establisca un protocol europeu de seguretat comuna per a la Unió Europea, un "espai Schengen sanitari".

Igualment, sol·licitarà que s'agilitzen "al màxim" els tràmits administratius per a impulsar les actuacions de reconstrucció econòmica i social.

En l'àmbit educatiu, el president subratlla que es porta "setmanes" treballant tant des de la Comunitat Valenciana com amb el Ministeri d'Educació, de manera que els protocols a aplicar "ja estan acordats i, en el cas valencià, pactats també amb la comunitat educativa". En aquest context, sol·licita que es mantinguen "oberts" els canals "per a compartir experiències en l'inici del curs escolar i al llarg del seu desenvolupament".

A més, el president va a reclamar el "desbloqueig" de la renovació d'institucions de l'Estat com el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional, en el qual les comunitats autònomes tenen la facultat de proposar dos membres.

"Les institucions són fonamentals per a l'eixida de la crisi i per açò, des del punt de vista institucional, reclamem que es desembossen els pactes institucionals", ha recalcat el president. "Cal posar fi d'una vegada a la paràlisi en la renovació d'aquests òrgans i per açò des de les comunitats autònomes exigim que s'arribe a un acord", ha assenyalat.