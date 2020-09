Coronavirus.- Un jutjat ratifica la segona resolució de Sanitat per al confinament de Benigànim

El magistrat, amb l'informe favorable de la Fiscalia, considera que la decisió de l'Administració autonòmica està justificada per l'"evident empitjorament de les circumstàncies concurrents", concretament per l'extensió dels contagis a altres municipis de la comarca.

La Conselleria de Sanitat va adoptar una primera resolució el passat 31 d'agost per al confinament de Benigànim la ratificació del qual va ser denegada per un altre jutjat, el del Contenciós-Administratiu número 3 de València, en entendre, d'acord també amb la tesi de la Fiscalia, que les mesures no eren proporcionals ni necessàries.

En compliment d'eixa interlocutòria, la Conselleria va deixar sense efecte la resolució i la va publicar una altra l'1 de setembre que incloïa diverses modificacions i que ha rebut ara la ratificació parcial del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 5.

El titular d'aquest últim òrgan assenyala que la segona resolució especifica que el confinament de la població té caràcter perimetral, de manera que es permet la circulació de persones i residents dins del nucli de població, i procedeix a "corregir els excessos posats de manifest" per la interlocutòria anterior respecte a la primera resolució de Sanitat quant al tancament dels llocs de culte, de manera que permet l'assistència a ells amb determinades precaucions addicionals.

Destaca també que s'acompanyen noves dades sobre l'evolució dels contagis i afegint que aquests havien començat a produir-se en les localitats més pròximes a Benigànim, com 4 casos a Bellús, 5 a Quatretonda, 2 en Pobla del Duc i 3 a Alfarrasí, "circumstància que es valora a la llum que els municipis que formen part de la comarca natural de la Vall d'Albaida, tenen una relació de proximitat en l'ordre laboral, comercial, social i familiar que fa freqüents els desplaçaments".

Així mateix, apunta que "mentre que els informes que van donar lloc a la resolució no ratificada de 30 d'agost parlaven d'una disminució de la traçabilitat, els informes que ara s'aporten parlen ja d'una pèrdua de la traçabilitat" i en els dies transcorreguts d'aquesta setmana s'han detectat 12 nous casos, "la qual cosa indica la progressió de la tendència al creixement exponencial" dels mateixos.

Per tant, considera que les mesures contemplades en eixa segona resolució "persegueixen un fi legítim, respecten el principi de proporcionalitat" i no consta la possibilitat d'adoptar altres "menys oneroses o lesives per a la consecució de l'objectiu proposat".

"Vist l'alt nivell de contagis existent, en els termes assenyalats en els informes que obren acompanyats a la sol·licitud que ha donat lloc a la formació de les presents actuacions, així com l'increment d'aquells i la coneguda rapidesa de la propagació pel contagi que de per si mateix té la malaltia del coronavirus, es considera prudent ratificar les mesures preventives acordades per l'autoritat sanitària", precisa el magistrat.

No obstant açò, la resolució distingeix entre un grup de mesures que requereixen de ratificació judicial per afectar drets fonamentals i unes altres que l'Administració pot adoptar directament sense aquesta ratificació perquè té potestats per a açò.

El primer grup ho integren el confinament perimetral de la localitat, amb les restriccions d'entrada i eixida menys per motius justificats, la limitació de l'aforament en els espais destinats a culte, la limitació de l'assistència a vetles, la suspensió de l'activitat educativa i formativa o la limitació a un màxim de deu persones en reunions familiars i socials.

El segon grup de mesures, la ratificació de les quals es denega per innecessària, comprèn la suspensió d'activitats en establiments i espais i la suspensió d'activitats i espectacles esportius amb assistència de públic.

A més, indica el jutge que per a garantir el dret de defensa i a la tutela judicial efectiva l'administració ha de publicar la resolució amb la deguda expressió dels recursos que es poden interposar per a esmenar l'error detectat en aquest sentit.