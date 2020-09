Verónica Forqué, Secun de la Rosa, Carmelo Gómez y Ane Gabarain protagonizan la nueva temporada de Barakaldo Antzokia

En la presentación de la nueva temporada, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha indicado que su objetivo es que "la protagonista principal de esta temporada, en la que se cumple el trigésimo aniversario de Barakaldo Antzokia, sea la ilusión". "Ilusión por subir nuevamente el telón, por volver a llenar las butacas, y porque el escenario vuelva a llenarse de vida gracias a los veinte espectáculos programados y las actividades que nos acompañarán de aquí a final de año", ha indicado.

Durante el Estado de Alarma, Barakaldo Antzokia tuvo que aplazar 19 espectáculos teatrales. Tras meses de gestiones, la programación presentada esta mañana por la alcaldesa, junto a Rakel Olalla, presidenta de Barakaldo Antzokia, y a Ana López Asensio, directora del teatro, recupera 11 de esos espectáculos, y el resto ya cuentan con fechas confirmadas a lo largo del próximo año, según ha adelantado López Asensio. "Solo un espectáculo de los que tuvieron que ser aplazados por el Estado de Alarma ha tenido que ser suspendido definitivamente", ha apuntado.

La alcaldesa ha recordado que las personas que habían adquirido ya sus entradas para estos espectáculos pueden canjearla por una entrada para la nueva fecha del espectáculo o, si lo prefieren, devolverse hasta el 17 de septiembre. Además, con el objetivo de compensar el tiempo que el Teatro ha estado cerrado, se ha alargado el periodo de la cuota de Amigas y Amigos de Barakaldo Antzokia.

"De esta manera, su carnet tendrá validez hasta final de año. Y, como novedad, se ha abierto una cuota reducida para nuevos socios. Si alguna persona quiere probar las ventajas de ser Amigos del Teatro, ahora pueden hacerlo durante este cuatrimestre por solo 7,50 y, si les gusta la experiencia, repetir el próximo año. Así que les invito a unirse a nuestra familia", ha animado Del Campo.

También se ha aumentado hasta el 50% el porcentaje de espectáculos con entrada reducida de última hora para jóvenes de entre 13 y 26 años.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Todos los espectáculos serán numerados, incluidos los de la sala 2 que hasta ahora no lo eran. Además, se podrá seguir la trazabilidad tanto de las entradas compradas por internet como las adquiridas en taquilla, de forma que, en el caso de que surgiera alguna eventualidad, se podría ayudar a la localización de los asistentes a un determinado espectáculo. Las salas se desinfectarán antes de cada función y habrá gel hidroalcohólico a disposición del público en los accesos y zonas comunes.

Las puertas se abrirán una hora antes de cada espectáculo para garantizar que el acceso pueda hacerse de forma escalonada. Las entradas y salidas se realizarán por puertas diferentes y de forma paulatina para evitar aglomeraciones. También se reforzará la señalética. No habrá programas de mano en papel, pero se facilitará su consulta a través de la página web y, dentro del teatro, podrán descargarse mediante códigos QR.

"Lo cierto es que pocos espacios hay tan seguros como los teatros, en los que se puede garantizar las distancias de seguridad y en los que tanto el personal como los espectadores usan mascarillas en todo momento, eso unido a las medidas de seguridad que se han diseñado desde el teatro nos hace pensar que tenemos por delante una temporada magnífica", ha indicado Del Campo.

PROGRAMACIÓN NUEVA TEMPORADA

La temporada comenzará el 19 de septiembre con una obra en la que una paloma anuncia a una pareja gay que van a ser los padres del nuevo Mesías, "¡Ave, Osos!". También de la familia habla "Las cosas que sé que son verdad", que se podrá ver el 26 de septiembre, protagonizada por Verónica Forqué y dirigida por Julián Fuentes Reta.

En el marco del ciclo 360º, el 8 de octubre llegará al Teatro barakaldés "El Patio Teatro y la Conservando memoria", una pieza de teatro de objetos que se plantea como un juego de preguntas a los abuelos y abuelas de su protagonista.

En esta temporada se recupera la producción del Centro Dramático Nacional "Hombres que escriben en habitaciones pequeñas" (16 de octubre), y la compañía Chévere (Premio Nacional de Teatro 2014), propone "Curva España" (24 de octubre).

Octubre se cerrará con un título que se estrenará próximamente "Fadoak entzuten zituen gizona" de Xake Produkzioak, con Ane Gabarain, Iñigo Aranbarri y Kepa Errasti en el reparto de esta comedia negra sobre la masculinidad en la que convergen una crisis de identidad, un encuentro casual y una enorme nevada.

En noviembre, según ha adelantado la directora, se podrá disfrutar de dos propuestas con textos de Federico García Lorca: "A vueltas con Lorca", un espectáculo-recital de la mano de Carmelo Gómez, y "Mariana Pineda" con Laia Marull. Por último, la compañía Atx propone "7ak bat. Gaiztoetan Gaiztoenak", espectáculo ganador de la última edición del Donostia Antzerki Saria.

MÚSICA

En cuanto al capítulo musical, la programación comenzará el 12 de noviembre con la presentación en Euskadi de Vicente Navarro y su trabajo Casi Tierra. También en noviembre, el día 30, se recibirá a Oreka TX, mientras que en diciembre llegará el Gospel, este año de la mano de John Lee Sanders y The Gospel Messengers.

Por otro lado, se han programado también espectáculos para toda la familia, que comenzarán el día 27 de septiembre con el mago Nacho Diago y "El misterioso caso de Houdini y la habitación cerrada". Ya en octubre, el día 18, llegará desde Suiza la compañía Baccalà y "Oh Oh", una pieza que renueva la gran tradición del arte del payaso. El 8 de noviembre será el turno de Gorakada, compañía vasca que pondrá en escena "Pinocchio" en euskera. Y para terminar el año, el 30 de diciembre, subirá al escenario los Brodas Brosm con "Around the world".

La danza llegará el 3 de octubre con "Los Cuerpos Celestes", de Marco Vargas & Chloé Brûlé, compañía residente en Francia que ha renovado el diálogo entre danza contemporánea y flamenco. En noviembre será el turno de La Intrusa Danza, que pondrá en escena "It's a wrap", y la última propuesta de danza será el estreno absoluto de "Èclat. Fragmento desprendido de un cuerpo que explota". La danza, además, se complementará con actividades paralelas, como una muestra de videodanzas de Québec.

Los Miércoles de Cine volverán en octubre y, como es habitual, el teatro acogerá muestras de la escena local como los conciertos de la Banda de Txistus o el estreno de Love Call, de la Bizkaiako Antzerki Eskola. La BAI además contará con el apoyo del Teatro para la presentación de algunas de las piezas del Festival Internacional de Escena Emergente, que se ha trasladado a principios de noviembre.