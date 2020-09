Pedro Almodóvar desvela en Venecia que planea rodar dos cortos y una película: "Me siento en un nuevo ciclo"

"Me siento en un nuevo ciclo desde 'Julieta' de un modo consciente y palpable", ha reconocido el cineasta ante la prensa, haciendo también alusión a 'Dolor y gloria' y 'The human voice'. "Indican un cambio de ciclo. En un momento en el que todo el mundo quería hacer series, yo quería hacer un cortometraje", ha afirmado.

Por ello, sobre sus dos próximos trabajos, ha explicado que uno tendrá una duración de 45 minutos y el otro, de entre 15 y 20 minutos, y serán un western y una distopía sobre las salas de cine. "Las dos piezas tienen un aire teatral", ha detallado, y ha adelantado que formarán parte de "una especie de trilogía", junto con 'The human voice'.

Precisamente, la película presentada en Venecia, 'The human voice', es un corto de media hora protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, una obra teatral homónima del francés Jean Cocteau que cuenta la historia de una mujer que espera en su apartamento la llamada de su amante que le acaba de abandonar.

"Es casi un capricho, una experiencia de libertad: en inglés, estéticamente era muy ambicioso, esencialmente muy teatral pero también cinematográfico", ha asegurado Almodóvar al ser preguntado por los motivos que le han llevado a realizar este trabajo, protagonizado por "una mujer abandonada, sola al borde de la locura, junto con un perro también abandonado y un montón de maletas".

El cineasta ha señalado que ya se había basado en esta obra para realizar 'La ley del deseo' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Por ello, ha bromeado: "Es la última vez que volveré a molestar el texto de Cocteau".

"Me siento más cómodo y es algo nuevo en lo quiero seguir investigando. 'The human voice' no es exactamente contenida, sí la actuacion de Tilda pero es una obra muy barroca y el propio monólogo de ella también es muy barroco. Es un experimento en el que me siento libre", ha reconocido.

Sobre su trabajo con Swinton, se ha mostrado esperanzado en que "el idilio con Tilda continuara". "Espero tener la occasión de trabajar con ella", ha asegurado el director que ha insistido en que su "mayor ilusión es estar vivo, luego hacer cine y luego estar en Venecia".

En la rueda de prensa, Almodóvar también ha desvelado situaciones que se produjeron en el rodaje como el hecho de que la actriz británica se adaptara a un rodaje y a un equipo en español mientras que Almodóvar dirigía por primera vez en inglés. Por ello, el director escribió el texto en español y luego lo tradujo al inglés, aunque la actriz tuvo libertad para cambiar expresiones.

LLAMAMIENTO PARA VOLVER AL CINE

Preguntado sobre cómo ha influido la Covid-19 en el mundo del cine, Almodóvar ha hecho un llamamiento a los espectadores para regresar a las salas ya que, como ha subrayado, durante el confinamiento se ha demostrado que "la gente depende de la ficción". "Debemos ir al cine a pesar de la incertidumbre, debemos de tener proyectos", ha argumentado.

"Uno de los modos de llenar el tiempo y entretenerse es la cultura, absolutamente necesaria", ha afirmado Almódovar, que ha destacado el papel de las plataformas de contenidos aunque ha alertado sobre el hecho de que el confinamiento haya hecho "ver la casa como un lugar de reclusión donde se puede hacer todo de un modo sedentario y eso me parece peligroso".

"Contrapondría esta situación de reclusión al cine. Ir al cine es una aventura: hay que vestirse, salir a la calle, elegir una película, meterte en un lugar oscuro y compartir con desconocidos una catarsis y eso es una experiencia esencial", ha enfatizado.