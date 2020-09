La jueza autoriza permisos de seis días para Sànchez y Cuixart sin la oposición de la fiscalía

La titular del Juzgado de Vigilancia 5 de Catalunya ha autorizado permisos de seis días para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez y para el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

En dos autos consultados por Europa Press, la magistrada avala la propuesta de la Junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), para que los dos líderes soberanistas condenados por el Tribunal Supremo puedan salir de la prisión puntualmente.

La jueza constata que no se han producido "incidencias negativas" en anteriores permisos y no han variado los datos de anteriores informes. La fiscalía, esta vez, no se ha opuesto.