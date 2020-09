Coronavirus.- Igualtat investigarà una residència de majors de Torrent amb tots els usuaris contagiats

Fonts consultades per Europa Press han confirmat que el centre té tots els seus residents contagiats de coronavirus, més de quaranta usuaris, i també treballadors.

Es tracta d'una residència de titularitat privada on s'ha detectat un brot que es va iniciar per mitjà d'un dels professionals del centre i que, una vegada va ser notificat a la Vicepresidència i a la Conselleria de Sanitat, "s'ha estat fent seguiment per part de la comissió de recursos sociosanitaris en la qual estan els dos departaments", ha concretat Igualtat.

En aquest procés, la comissió ha sol·licitat l'inici d'un procés d'investigació, després de l'informe desfavorable emès tot seguit de la visita al centre, i per a determinar si l'actuació seria objecte d'un procediment sancionador. Es tracta, segons fonts d'Igualtat, d'"un cas puntual que s'ix de la normalitat, davant el qual s'han pres mesures concretes i així se seguirà fent en totes aquelles situacions similars que es puguen produir".

D'acord amb aquest departament, la petició d'investigació s'ha realitzat després de visitar el centre i comprovar que "existeixen elements per a imposar una sanció en el marc del decret que estableix un règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant de la Covid-19 en els servicis socials".

La directora general de Persones Majors, Mercedes Santiago, ha explicat que ara des de la Conselleria d'Igualtat s'iniciarà aquesta investigació per a determinar si efectivament el centre pot ser objecte de sanció.

En aquest sentit, Santiago ha volgut destacar "el compromís que, en termes generals, hi ha per part de la societat, que està conscienciada amb que l'única manera que hi ha per a lluitar contra el virus és la distància de seguretat, el llavat de mans i la mascaretes, i també per part d'una majoria del sector residencial que està treballant de la mà de la Conselleria per a plantar cara al virus".

La directora general de Persones Majors ha recordat que des de l'inici de la pandèmia la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives està treballant de forma coordinada amb la de Sanitat Universal i Salut Pública en la lluita contra el virus. En aquest període, "hem anat adaptant les metodologies de treball a un virus que era molt desconegut i que ha anat variant la seua forma d'actuar i, per a açò, hem seguit sempre les indicacions i recomanacions dels experts sanitaris", ha dit.

ENTRE LES CA AMB MENYS INCIDÈNCIA

"La Comunitat Valenciana es troba entre les tres autonomies que han tingut menys incidència del virus sobre les residències d'ancians, la qual cosa confirma que se'n va pel bon camí, encara que sempre hi ha actuacions i protocols que seguir millorant perquè l'objectiu és que no torne a haver morts, tal com s'està aconseguint en les últimes setmanes", ha afirmat.

Santiago també ha recordat que durant les últimes setmanes, des de Vicepresidència s'han actualitzat totes les resolucions que estan relacionades amb centres residencials, tant de persones majors com de diversitat funcional, per a adaptar-les a l'última normativa sanitària que va eixir del Consell Interterritorial del mes d'agost.

Així mateix, s'ha repartit material a tots els centres. "Estem parlant de més de 43.000 litres d'hidrogel, més de dos milions de mascaretes i 124.600 unitats de guants, a més d'un altre material de protecció com ulleres, bates o protectors facials", ha detallat la director general.

"TANCATS EN L'HABITACIÓ"

Una familiar d'un dels pacients ingressats en el centre ha relatat a Europa Press Televisió que sap el que està passant des del dijous passat encara que no poden veure al seu oncle des de fa dos setmanes, quan els van comunicar que quedaven restringides les visites. Ara, segons relata Gloria Melero, es troben "tancats en l'habitació" i ella s'acosta fins a l'exterior de l'edifici per a veure-ho, mentre ell trau el cap a la finestra.

No obstant açò, ha subratllat que parla amb ell i amb el centre tots els dies, perquè li expliquen si ha tingut febra o si ha passat bona nit. Des de la direcció li van preguntar si volia que li comunicaren al seu oncle que hi havia donat positiu en les proves, però ella ho va rebutjar perquè no agafara "una depressió".

En tot cas, ha indicat que el seu oncle no és "tonto": "No se'n van a adonar del que hi ha?", s'ha preguntat, i ha afegit que va inquirir en el centre per què havia pogut ocórrer, però li van contestar que ho desconeixien.

"SENSE EVOLUCIÓ NEGATIVA"

Des de la patronal de residències AERTE, a la qual pertany aquest centre, el seu president, José María Toro, ha indicat que la situació és "estable" i no presenta una evolució negativa, al mateix temps que ha defès que s'han aplicat tots els protocols. "Que un centre tinga casos, no vol dir que s'haja fet alguna cosa malament", ha indicat, ja que ha posat l'accent que "no es pot blindar" a un possible contagi.

Així, ha apuntat a Europa Press que s'han aplicat els protocols i el centre es troba sota vigilància activa de la Conselleria de Sanitat, i "amb control absolut". Toro, que no ha concretat la xifra de residents i afectats perquè és informació que maneja Sanitat, ha ressaltat que tots els centres han passat revisions i presentat el seu pla de contingència, validat per l'administració sanitària.

En aquesta línia, ha incidit en el fet que hi haja casos en un centre "no vol dir que s'haja fet alguna cosa malament", ja que hi ha empreses que tenen diverses residències, i pot haver-hi contagis en algun centre i en uns altres no.

L'important, en qualsevol supòsit, és que l'evolució a Torrent és "estable" i sense que s'haja registrat cap mort, alguna cosa que ha destacat que és una tendència que s'està produint a nivell general.

"A l'inici de la pandèmia hi havia més casos i més morts i ara, malgrat que el nombre de contagis puja tant fora com dins dels centres, hi ha menys víctimes, la qual cosa vol dir que s'apliquen correctament les mesures i plans de contingència". Així, segons les seues dades, al juliol va haver-hi un mort i sis a l'agost, malgrat l'escalada en l'evolució del virus.