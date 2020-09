Igualdad investigará a una residencia de mayores de Torrent con todos los usuarios contagiados

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el centro tiene a todos sus residentes contagiados de coronavirus, más de cuarenta usuarios, y también a trabajadores.

Se trata de una residencia de titularidad privada donde se ha detectado un brote que se inició a través de uno de los profesionales del centro y que, una vez fue notificado a la Vicepresidencia y a la Conselleria de Sanidad, "se ha estado haciendo seguimiento por parte de la comisión de recursos sociosanitarios en la que están los dos departamentos", ha concretado Igualdad.

En este proceso, la comisión ha solicitado el inicio de un proceso de investigación, tras el informe desfavorable emitido a raíz la visita al centro, y para determinar si la actuación sería objeto de un procedimiento sancionador. Se trata, según fuentes de Igualdad, de "un caso puntual que se sale de la normalidad, ante el que se han tomado medidas concretas y así se seguirá haciendo en todas aquellas situaciones similares que se puedan producir".

De acuerdo con este departamento, la petición de investigación se ha realizado después de visitar el centro y comprobar que "existen elementos para imponer una sanción en el marco del decreto que establece un régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la COvid-19 en los servicios sociales".

La directora general de Personas Mayores, Mercedes Santiago, ha explicado que ahora desde la Conselleria de Igualdad se iniciará esta investigación para determinar si efectivamente el centro puede ser objeto de sanción.

En este sentido, Santiago ha querido destacar "el compromiso que, en términos generales, hay por parte de la sociedad, que está concienciada con que la única manera que hay para luchar contra el virus es la distancia de seguridad, el lavado de manos y la mascarillas, y también por parte de una mayoría del sector residencial que está trabajando de la mano de la Conselleria para plantar cara al virus".

La directora general de Personas Mayores ha recordado que desde el inicio de la pandemia la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está trabajando de forma coordinada con la de Sanidad Universal y Salud Pública en la lucha contra el virus. En este periodo, "hemos ido adaptando las metodologías de trabajo a un virus que era muy desconocido y que ha ido variando su forma de actuar y, para ello, hemos seguido siempre las indicaciones y recomendaciones de los expertos sanitarios", ha dicho.

ENTRE LAS CCAA CON MENOS INCIDENCIA

"La Comunitat Valenciana se encuentra entre las tres autonomías que ha tenido menos incidencia del virus sobre las residencias de ancianos, lo que confirma que se va por el buen camino, aunque siempre hay actuaciones y protocolos que seguir mejorando porque el objetivo es que no vuelva a haber fallecidos, tal y como se está consiguiendo en las últimas semanas", ha afirmado.

Santiago también ha recordado que durante las últimas semanas, desde Vicepresidencia se han actualizado todas las resoluciones que están relacionadas con centros residenciales, tanto de personas mayores como de diversidad funcional, para adaptarlas a la última normativa sanitaria que salió del Consejo Interterritorial del mes de agosto.

Asimismo, se ha repartido material a todos los centros. "Estamos hablando de más de 43.000 litros de hidrogel, más de dos millones de mascarillas y 124.600 unidades de guantes, además de otro material de protección como gafas, batas o protectores faciales", ha detallado la director general.

"ENCERRADOS EN LA HABITACIÓN"

Una familiar de uno de los pacientes ingresados en el centro ha relatado a Europa Press Televisión que sabe lo que está pasando desde el jueves pasado aunque no pueden ver a su tío desde hace dos semanas, cuando les comunicaron que quedaban restringidas las visitas. Ahora, según relata Gloria Melero, se encuentran "encerrados en la habitación" y ella se acerca hasta el exterior del edificio para verlo, mientras él se asoma a la venta.

No obstante, ha subrayado que habla con él y con el centro todos los días, para que le expliquen si ha tenido fiebre o si ha pasado buena noche. Desde la dirección le preguntaron si quería que le comunicaran a su tío que había dado positivo en las pruebas, pero ella lo rechazó para que no cogiera "una depresión".

En todo caso, ha indicado que no tío no es "tonto": "¿No se van a dar cuenta de lo que hay?", se ha preguntado, y ha añadido que inquirió en el centro por qué había podido ocurrir, pero le contestaron que lo desconocían.

"SIN EVOLUCIÓN NEGATIVA"

Desde la patronal de residencias AERTE, a la que pertenece este centro, su presidente, José María Toro, ha indicado que la situación es "estable" y no presenta una evolución negativa, al tiempo que ha defendido que se han aplicado todos los protocolos. "Que un centro tenga casos, no quiere decir que se haya hecho algo mal", ha indicado, ya que ha hecho hincapié en que "no se puede blindar" a un posible contagio.

Así, ha apuntado a Europa Press que se han aplicado los protocolos y el centro se encuentra bajo vigilancia activa de la Conselleria de Sanidad, y "con control absoluto". Toro, que no ha concretado la cifra de residentes y afectados porque es información que maneja Sanidad, ha resaltado que todos los centros han pasado revisiones y presentado su plan de contingencia, validado por la administración sanitaria.

En esta línea, ha incidido en el hecho de que haya casos en un centro "no quiere decir que se haya hecho algo mal", ya que hay empresas que tienen varias residencias, y puede haber contagios en algún centro y en otros no.

Lo importante, en cualquier supuesto, es que la evolución en Torrent es "estable" y sin que se haya registrado ningún fallecido, algo que ha destacado que es una tendencia que se está produciendo a nivel general.

Al inicio de la pandemia había más casos y más fallecidos y ahora, pese a que el número de contagios sube tanto fuera como dentro de los centros, hay menos víctimas, lo que quiere decir que se aplican correctamente las medidas y planes de contingencia. Así, según sus datos, en julio hubo un fallecido y seis en agosto, a pesar de la escalada en la evolución del virus.