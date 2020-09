Coronavirus.- El president de la Diputació de Castelló guarda quarantena després d'estar en contacte amb un positiu

Martí, que s'ha realitzat ja la prova PCR, es troba asimptomàtic i no ha deixat de treballar en cap moment però seguirà així els protocols establits per les autoritats sanitàries, que recomanen romandre aïllat en el seu domicili en cas d'algun contacte amb una persona diagnosticada, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

El president de la Diputació, que està a l'espera de tindre els resultats, ha anul·lat tota la seua agenda de reunions prevista per a aquests dies, encara que segueix treballant de forma telemàtica des de sa casa. De fet, aquest dijous ha participat per videoconferència en la Junta de Portaveus prèvia al ple previst per a dimarts que ve, que se celebrarà també pel mateix mètode.