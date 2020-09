Coria del Río retoma fumigaciones por virus de Nilo ante "incertidumbre" de Junta, "que no sabe cuándo" actuará

En un comunicado, el Ayuntamiento señala que, "tras varias semanas de peticiones" encabezadas por el propio consistorio coriano y por La Puebla del Río, "la Junta de Andalucía ha accedido finalmente a asumir las siguientes fases de actuación para combatir el mosquito que se ha cobrado ya tres vidas". Sin embargo, advierte de que "el proceso será lento, pues ahora sacará el plan a licitación, con los plazos que eso conlleva, y después se pondrá manos a la obra para comenzar a actuar, lo que puede demorar el inicio del plan hasta octubre".

Explica que en la reunión convocada por la Delegación Territorial de Salud y Familias, que tuvo lugar el miércoles para tratar las cuestiones técnicas, la Junta de Andalucía ha presentado a los municipios afectados su plan de actuación, "un plan estratégico a largo plazo que no sólo pretende combatir el mosquito ahora mismo, por la urgencia que se tiene, sino también en los próximos años, pretendiendo prevenir futuras enfermedades que pudiesen transmitir".

"Pero los Ayuntamientos se han encontrado con una nueva traba en esta epidemia, y es que la Junta de Andalucía sigue alargando los plazos para comenzar a actuar", lamenta.

Para el alcalde de Coria del Río, Modesto González, "la intervención de la Junta de Andalucía es necesaria, tanto para asumir las competencias como para hacerse cargo de buena parte de la financiación, aunque desgraciadamente su actuación no surja por propia iniciativa, sino gracias a la presión que han hecho los municipios afectados".

"Los ayuntamientos han actuado con rapidez, y es lógico que todos pongamos de nuestra parte para frenar el virus, pero para combatir una pandemia como ésta es fundamental la aportación de las distintas Consejerías implicadas", agrega.

Además, señala que ha exigido durante la reunión "la misma eficacia" por parte de la Junta que la que han tenido los ayuntamientos, tras recordar que "se trata de una competencia autonómica que afecta a numerosos municipios de varias provincias".

También ha destacado "la falta de agilidad con la que el gobierno autonómico está reaccionando a pesar del ejemplo dado por los municipios, que han actuado de forma inmediata en sus núcleos urbanos, tras la primera reunión mantenida con esta misma delegación territorial el pasado 13 de agosto", añadiendo que "no es de recibo que más de quince días después de la primera reunión con los alcaldes aún estemos discutiendo los planes de fumigación de la Junta y los plazos, siendo de su competencia y mientras tantos andaluces siguen en riesgo".

Ante esta "nueva prórroga", el Ayuntamiento de Coria del Río subraya que "no se quedará esperando" a que la Junta de Andalucía actúe y retomará las labores de fumigación para evitar que el mosquito se reproduzca y "mantener así a salvo a los vecinos, ya que, según González, "la vida de los andaluces no entiende de plazos y no podemos esperar sentados a que nos ayuden mientras la ciudadanía está expuesta a un virus letal".