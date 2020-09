El congreso de marketing eCongress Málaga regresa a la ciudad para celebrar su VIII edición

Así lo han anunciado este jueves, en rueda de prensa, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Málaga, Luis Verde, y la directora de eCongress Málaga, Beatriz Galea, quienes han recordado que este congreso busca enseñar a los asistentes la importancia de la estrategia digital para el funcionamiento de sus empresas, el uso de las redes sociales como herramienta indispensable para conectar con el consumidor y canalización de ventas o campañas de éxito para aumentar sus ventas.

Por tanto, está dirigido a empresarios, autónomos y emprendedores que deseen nutrirse de conocimientos digitales para resaltar sus proyectos empresariales, además de estar a la última en el sector con los principales profesionales de las áreas que aborda.

Además, esta edición -organizada por b&d eventos- se completa con área de estands donde fomentar la interacción y estrechar lazos comerciales, así como el networking de la mano de Cervezas Victoria que completa la oferta de eCongress Málaga.

Todos los interesados en acudir a la cita profesional pueden adquirir sus entradas en la página web oficial del evento, donde podrán estar en contacto con empresas como LEOlytics, Doppler, Turismo y Planificación Costa del Sol, Diputación de Málaga, Promálaga, Raiola Networks, Unicaja, Esesa IMF, Turismo Andaluz, Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Voz.com, Agpack, Idento y Ontranslation.

En esta edición, las conferencias serán impartidas por Jordi Urbea (Ogilvy Barcelona), Daniel Marote (Makeadifference.tv), Jesús Alfaro (LEOlytics), Inge Sáez (experta en LinkedIn), Salvador Suárez (Good Rebels), Pedro Rojas (experto en estrategia digital), Ricardo Fernández (Destinia), Judit Catalá (Grupo XL Yourself), Mauro Fuentes (El Corte Inglés), María Díaz (Doppler), Manuel Fernández (Freepik) y Jose Muñoz (Diario Sur).

En el caso de los talleres formativos, eCongress Málaga ofrece un total de cinco, de una hora de duración, para que los asistentes profundicen en distintas áreas profesionales, como el taller 'Plataformas de la EPTDA para la transformación digital de las pymes turísticas andaluzas', ofrecido por Turismo Andaluz; y 'Cómo optimizar la gestión de pagos omnicanal', de la mano de Payxpert.

Además, se podrá asistir a 'Caso práctico: Lanzando un negocio digital ¿con qué herramientas publicitarias y de medición debemos empezar?', impartido por Idento; a 'Is programmatic the death of creativity?', realizado por ESESA IMF; y a 'Aspectos clave en la venta Cross Border de productos/servicios', por Ontranslation.

Este año, el evento ofrecerá asiento vacío a cada lado a todos los asistentes para asegurarles una mayor tranquilidad. Además, incluye medidas de seguridad entre las que se encuentra el uso obligatorio de mascarilla, señalización de flujos de entrada y salida, control de temperatura a la llegada de los asistentes, dispensadores de gel hidroalcohólico y servicio de desinfección durante el evento en zonas comunes.