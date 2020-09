Coronavirus.- Deu sanitaris de la Vila Joiosa, en quarantena després d'operar dos pacients que van donar positiu

Segons ha informat a Europa Press la gerent del centre, Rosa Luise Cereceda, es tracta de dos persones que anaven a operar-se i es va plantejar la possibilitat de suspendre la intervenció davant la falta dels resultats de la prova del coronavirus. No obstant açò, "triàrem una PCR ràpida, que va donar negativa, i es va intervenir amb moltes mesures de seguretat però no amb el protocol Covid, que és molt més farragós", ha explicat.

"L'endemà passat va arribar el resultat d'Alacant i va resultar positiu. I les persones que havien intervingut s'han aïllat fins a estar segurs que no s'han contagiat", ha prosseguit la gerent.

A més, Cereceda ha subratllat que des de l'inici de la pandèmia s'han realitzat més de 1.500 proves a treballadors per supòsits com aquest i "totes han resultat negatives". "El risc és molt baix", ha comentat perquè hi ha "moltes mesures de seguretat".

Així mateix, ha estimat que es tracta d'una situació "prou inevitable" que es mantindrà mentre seguisquen existint casos Covid.

Rosa Luise Cereceda ha detallat que el centre té ingressades dos persones per coronavirus en UCI i set en planta.