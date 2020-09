Coronavirus.- Una empresa d'Elx desenvolupa un kit per a detectar i diferenciar la grip estacional de la Covid

Aquest nou assaig ja està sent utilitzant en hospitals del país i permet diferenciar la grip estacional de la Covid-19, ha informat la companyia aquest dijous.

L'equip de tècnics de GPS va iniciar els treballs de disseny i desenvolupament d'aquest kit fa uns mesos quan van ser conscients de la necessitat de diferenciar la grip estacional de la Covid-19 a nivell diagnòstic ja que, a nivell clínic, manifesten quadres amb símptomes molt similars.

Aquest nou assaig així com la PCR per a la Covid-19, també desenvolupat per GPS a la fi de gener passat, seran de gran utilitat per a determinar les mesures s'han de prendre amb els afectats en cada cas.

El nou kit, ja està disponible, ha sigut validat internament en els laboratoris de GPS seguint les estrictes recomanacions de normes internacionals i s'està assajant en hospitals amb mostres reals i de referència.

Pròximament se sotmetrà a validació en l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), participarà en un exercici inter-laboratori internacional i es registrarà en l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a l'obtenció de la marca CE-IVD.