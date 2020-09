Íker Jiménez: "No tengo ni bandera ni partido, tengo mi público y mi programa"

Íker Jimenez, Carmen Porter y Cuarto Milenio regresan este domingo (21.30 h) con un especial sobre el coronavirus y la pandemia llamado Origen, en el que se busca el germen, el lugar y la manera en la que se originó la el coronavirus y la covid-19.

El domingo siguiente llegará Horizonte, otro especial “centrado en el futuro más inmediato, se abordarán los cambios que se han producido en el mundo como consecuencia de la pandemia, la gestión de la crisis y de la información en diferentes países; y las vacunas y los posibles tratamientos”.

El equipo del programa ha querido verificar uno por uno todos los aspectos del virus. Desde visitando el mercado de Wuhan y sus alrededores o entrando en un fortificado laboratorio español donde el propio Íker Jiménez ha podido, tras pasar medidas de seguridad como ducharse desnudo con productos específicos "como si estuviera en Chernóbil", donde ha podido ver "cara a cara" el virus y cómo actúa, verificando que existe.

"Es el mayor misterio que se ha contado nunca en Cuarto Milenio, es una película en la que nadie creía y lo estamos viviendo", decía el periodista, que puso de manifiesto que en febrero, cuando desde el programa ya alertaban sobre el virus, "por once científicos médicos y virólogos, once fuentes diferentes ya nos habían informado de que no era verdad lo que se estaba contando", la mayoría de la gente era negacionista.

"Nos hirvió la sangre mucho el tema de las mascarillas. Los expertos nos decían que eran fundamentales y aquí se estaba oyendo que no hacían falta. Nosotros dijimos que se usara lo que fuera para taparse, eso nos marcó", decía por su parte Carmen Porter, criticando las palabras oficiales.

"Se nos tenía por esos periodistas que sólo hablan de fantasmas y zombis y ahora vivimos una película de zombis como no habríamos imaginado", decía Porter, que añadía mordaz que "los de los fantasmitas acertaron antes que nadie, gracias a nosotros, sino por nuestros expertos".

Ambos coinciden en que no se ha mostrado la dureza de las consecuencias del coronavirus y la covid-19. "No hemos visto las imágenes más duras, lo que es la muerte, lo que ha pasado la verdad no estaríamos tanto en bares, de fiesta y haciendo el chorra".

Críticas y polémica con Íker Jiménez

Durante los últimos meses Íker Jiménez ha sido objeto de polémica por sus declaraciones y vídeos en YouTube, que han sido noticia y tema de enconado debate.

"Durante mi carrera me he visto envuelto en muchas polémicas. Hay una pieza en el programa del domingo donde se ven las portadas que hablaban de mí", decía Jiménez, que ha reflexionado sobre el asunto estas semanas. "He logrado entenderlo. Es difícil entrevistar a un experto en virus y luego a un cazador que vio un ovni en Burgos. Entiendo que a parte de la población le de un poco de resquemor, pero ambas cosas las tocamos con la misma honestidad", explicaba.

Íker Jiménez ha querido desligarse del posicionamiento político desigual que se le ha atribuído últimamente. "No tengo ni bandera ni partido, tengo mi público y mi programa. He sido calificado de derechas y de todo lo contrario. Las personas de izquierdas me han visto bien y mal", exponía.

.

Regreso a las aulas

Tanto Íker Jiménez como Carmen Porter han expuesto su opinión sobre el regreso a las aulas de los estudiantes. Ésta última explicó que se anticipó por miedo: "Saqué a nuestra hija del colegio dos o tres días antes de que se tomaran medidas y yo dejé de ir al plató. No queríamos poner en riesgo a ninguna persona del equipo", aseguraba.

"Todos los científicos que ya han acertado en sus previsiones están diciendo que abrir los colegios es muy delicado. Y se está haciendo por mantener nuestro sistema de vida", denunciaba Íker Jiménez, que se preguntaba: "Cuando los niños vuelven a casa, ¿qué? ¿No convives con ellos? Ojalá no haya más problemas". Y hacía ver: "Quiero que mi hija vuelva al cole, esté con sus amigas… pero la realidad es la que hay".