Adelante pide "aislar los discursos intolerantes" ante el "aumento del 26% de los delitos de odio" en Sevilla

En un comunicado, Heredia ha mostrado su "profunda preocupación por el aumento de los delitos de odio tanto en la ciudad como en la provincia de Sevilla" y señala que, según las propias Fuerzas de Seguridad y el Ministerio del Interior, que recientemente hizo públicos los últimos datos oficiales, "en 2019 se han contabilizado en la provincia un total de 41 casos, once más que en 2018".

"Mientras que este tipo de delitos han aumentado en el conjunto de España un 6,8 por ciento respecto al año anterior, en Sevilla las cifras oficiales apuntaban a un incremento de hasta el 26 por ciento", avisa.

La edil de Adelante Sevilla explica que estos datos podrían constituir únicamente la "punta del iceberg" porque "sabemos que en muchos casos las víctimas no llegan a denunciar las agresiones que han recibido". Así,apunta que "muchos jóvenes, que han sufrido agresiones racistas u homófobas en las calles de la ciudad, finalmente optan por no presentar denuncia, pues creen que no servirá para nada".

Heredia señala que "el auge de la ultraderecha se está traduciendo en un aumento de las agresiones xenófobas, racistas y homófobas" y apunta que "se trata de un problema que no solo se vive en el España, sino que también se está produciendo en el conjunto de Europa y en países como Estados Unidos, donde los discursos del presidente americano, Donald Trump, justifican directamente la violencia ejercida por sus seguidores".

Además, cree que "la mejor respuesta es aislar los discursos intolerantes" y recuerda que en la capital andaluza se ha visto como "una formación de ultraderecha intentaba arañar unos cuantos de votos señalando a niños y niñas por el color de su piel".

La portavoz adjunta de Adelante Sevilla considera que "es importante que estos datos se conozcan para que se sea consciente de la dimensión de este problema" y considera que "un avance" que el Ministerio del Interior haya incluido el antigitanismo como causa de delito de odio, "visibilizando la discriminación que aún sigue sufriendo la comunidad gitana".

La edil, en este sentido, reclama que también se incluya la islamofobia como causa de delito, "pues la comunidad musulmana que reside en este país también está siendo víctima de estos ataques y agresiones".

Heredia también recuerda que "aproximadamente la mitad de las agresiones que se producen no llegan a ser esclarecidas convenientemente y quienes son culpables de estos delitos de odio quedan totalmente impunes".