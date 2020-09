Detingut a Suïssa el presumpte autor de la mort de la dona trobada en un maleter a València

Les ràpides gestions iniciades per la Policia Nacional després del crim van permetre esbrinar la seua fugida d'Espanya, per la qual cosa es van posar en eixe moment en marxa els mecanismes de col·laboració internacional a través de la xarxa ENFAST per a logar la seua localització i arrest.

A primera hora d'aquest dijous, la Policia Cantonal de Ginebra li ha localitzat i detingut en l'estació de tren central d'eixa ciutat quan es disposava a abandonar territori suís.

La investigació va començar el passat dia 24 d'agost quan es va tindre la primera informació de la desaparició d'una jove a València, gestions que es van intensificar després de l'aparició del cadàver de la dona en l'interior d'un vehicle el dia 31.

Després de diverses perquisicions es va poder determinar que el presumpte autor dels fets poguera trobar-se amagat en una localitat de la frontera franc-suïssa, la qual cosa va donar lloc a activar el corresponent orde internacional de detenció i els mecanismes de col·laboració internacional per a localització de fugitius per mitjà de la xarxa ENFAST.

Després de l'intercanvi d'informació operativa entre la Policia Nacional i les autoritats policials suïsses, es va poder constatar el parador de l'escapolit en la localitat de Ginebra (Suïssa) i la seua intenció d'abandonar territori suís amb tren.

Per açò, es van comunicar aquests fets a la Policia Cantonal de Ginebra que va establir el corresponent dispositiu de vigilància en l'estació central de tren d'eixa localitat.

El dispositiu ha donat els seus fruits aquest dijous amb la detenció del presumpte autor del crim, un home que, segons informacions publicades, era nóvio de la víctima, una dona de 33 anys el cos de la qual va ser localitzat en el maleter del seu propi cotxe, aparcat en un descampat del carrer Pablo Meléndez de València, després de l'alerta sobre la seua desaparició que havien donat els seus amics. L'home també es trobava desaparegut de la ciutat.