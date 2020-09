La justicia rechaza levantar la condena a Hermann Tertsch (Vox) por vincular al padre de Pablo Iglesias con un asesinato

La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación presentado por el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch contra la sentencia que, en junio del año pasado, lo condenó a pagar 15.000 euros en concepto de indemnización al padre del líder de Podemos, Pablo Iglesias, por "intromisión ilegítima" y "vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen".

Esta vulneración se produjo en Twitter, donde Tertsch publicó dos mensajes relacionando al padre de Iglesias con un asesinato ocurrido en 1973, cuando éste se encontraba encarcelado por repartir propaganda contra el régimen franquista. El eurodiputado de Vox (que por entonces no tenía cargo público) dijo: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

Tertsch, además, abundó en su afirmación. "Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años, sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía", sostuvo.

En junio de 2019, la justicia consideró injurosos estos mensajes y, además de la indemnización de 15.000 euros, condenó al ya entonces eurodiputado a pagar las costas del proceso, a borrar los tuits y a publicar en su cuenta de Twitter el fallo. Tertsch lo recurrió, pero el nuevo fallo insiste en que "lo expresado en el tuit resultaba objetivamente atentatorio contra el derecho al honor del demandante", que además no es un personaje público.

"Por mucho que la parte recurrente pretenda que la intención del demandado al publicar el tuit no era de la vinculación del demandante con el asesinato del policía, la redacción del tuit implica, precisamente esa vinculación. Debe tenerse en cuenta que el demandado es periodista y, por eso, debe suponerse su habilidad para redactar precisamente lo que quiere expresar", argumenta además la Audiencia Provincial.