¿Qué es un confinamiento perimetral?

Sanidad ha notificado este miércoles otros 8.581 nuevos casos, de los cuales 3.663 correspondieron a las últimas 24 horas, siendo la Comunidad de Madrid la región con un mayor incremento de contagios por coronavirus. De hecho, según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad autonómica, los contagios han ascendido este miércoles a 1.104, duplicando la cifra con respecto al día previo.

Otro de los datos más preocupantes del último informe epidemiológico de la región es el aumento del número de personas fallecidas, con 21 fallecimientos más en el último día.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este jueves, durante una entrevista en la cadena SER Catalunya, que el Gobierno central no se plantea un confinamiento general ni medidas masivas, y ha descartado cerrar Madrid ya que "un confinamiento permitetral no procede", en respuesta a las declaraciones de los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

¿Cómo afectaría a la movilidad un confinamiento permitetral?

Illa ha señalado que "las medidas para contener el virus deben ser muy bien pensadas" y ha considerado innecesario un confinamiento perimetral en la capital como medida para evitar la transmisión a las comunidades limítrofes.

Así, se trataría de aislar la capital o la región para evitar la movilidad a otras comunidades, salvo por razones estrictamente necesarias como acudir al lugar de trabajo, y frenar las cadenas de transmisión.

Este mecanismo ya ha sido utilizado en otras regiones del territorio español durante la pandemia como es el caso de la comarca del Segrià (Cataluña). Fue cerrada perimetralmente durante 15 días en el mes de julio ante el aumento de los brotes de coronavirus, para evitar el confinamiento total.

Así, los habitantes de los municipios afectados no tenían permitida la entrada o salida de la comarca, salvo por motivos justificados y por razones de fuerza mayor. Este confinamiento, no obstante, no impedía la movilidad interna, aunque las autoridades sanitarias si recomendaban limitar los desplazamientos.

De esta manera, se trata de un aislamiento de una zona geográfica concreta, y no de un confinamiento total ni domiciliario, para restringir la movilidad a otras regiones y evitar la propagación del virus.