Detinguda una parella a Xirivella per deixar a soles a casa el seu fill de 6 anys que es trobava pujat al balcó

També se'ls imputa un delicte contra la propietat industrial, ja que tenien gran quantitat d'objectes falsificats, de marques conegudes, que ells mateixos van manifestar que eren per a vendre, explica la Prefectura Superior de Policia en un comunicat.

Els fets van ocórrer sobre les 20.30 hores de la vesprada quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer de la localitat de Xirivella (València), on hi havia un xiquet de poca edat a soles, pujat a la barana d'un balcó que manifestava que portava dies a soles.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc, on van observar un xiquet en un balcó apuntat cap a l'exterior d'un quart pis, amb el consegüent perill per al menor.

Els agents van cridar a la porta del domicili, on podien escoltar el so de dibuixos animats i seguidament la veu d'un xiquet preguntant qui era. En respondre la patrulla que es tractava de la policia, el menor va obrir la porta en roba interior, espantat i tremolant, i assegurava estar a soles sense saber precisar quants dies.

La patrulla va verificar que en el domicili no es trobava ningú, va observar la casa regirada i amb restes de menjar, ja que pel que sembla el menor s'havia calfat el sol el menjar. També van veure en dos estades de la casa una gran quantitat articles falsificats, la majoria sabatilles, de diverses marques conegudes.

L'ÀVIA ASSEGURA QUE NO ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE OCORRE

Els policies van localitzar telefònicament l'àvia del xiquet que en assabentar-se que aquest es trobava a soles en el domicili, es va enfadar i va assegurar que no era la primera vegada que passava i que arribaria ràpidament per a fer-se càrrec del menor.

Posteriorment, es van presentar en el domicili, prèvia telefonada, els pares del xiquet, que van donar versions contradictòries de qui estava a càrrec del menor, a més de manifestar que sabien que els articles eren falsificats i els venien tant per internet com en persona.

Finalment els policies, després d'una sèrie de comprovacions, van detindre la parella com a presumpta autora dels delictes d'abandó de menor i contra la propietat industrial. Els detinguts, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.