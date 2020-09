Detingut un home a l'Alcora per estafar més de 10.000 euros a altres dos accedint als seus comptes bancaris

20M EP

La Guàrdia Civil de l'Alcora ha detingut un home de 41 anys acusat de dos delictes d'estafa bancària per valor de més de 10.000 euros a altres dos homes, als qui va enganyar fent-se passar per empleat d'una coneguda empresa. L'ara detingut contactava per telèfon amb les seues víctimes i informava de la suposada caducitat de la seua llicència de suport de programari. Aleshores sol·licitava les dades de les seues targetes de crèdit per a un pagament de 12 euros com a cost de la renovació.