Els cels clars o poc nuvolosos predominaran aquest dimecres a la Comunitat Valenciana

Al matí, es deixaran veure intervals nuvolosos i boires en l'interior de la mitat sud de la regió, mentre a la vesprada, s'hi haurà intervals nuvolosos d'evolució diürna.

Les temperatures mínimes es mantindran amb pocs canvis però les màximes aniran en ascens, amb xifres entre els 17 i els 29 graus.

El vent bufarà variable fluix, predominant a la vesprada les components sud i est, fluix en general amb intervals de moderat en el litoral central.

D'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències 112 avisa que el nivell de preemergència per risc d'incendi forestal és alt en l'interior de la província de València i el litoral sud, així com en el nord d'Alacant, tant en el litoral com en l'interior. En la resta de la Comunitat el nivell es manté baix-mitjà.