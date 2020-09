Comencen els treballs previs per a construir el nou col·legi les Arts, inclòs en el projecte de l'Arena

Una de les derivades de la construcció del Casal España Arena de València, que va començar a la fi del passat mes de juny, és el trasllat del col·legi públic Les Arts, situat al costat del pavelló de la Font de Sant Lluís i la Alqueria del Basket, a una parcel·la pròxima que dóna a l'avinguda Antonio Ferrandis.

Doncs bé, fa escassos dies que s'han iniciat els treballs previs a l'edificació del nou centre educatiu, com el barrat, desbrossament i moviment de terres. Segons han informat a 20minutos fonts de Licampa 1617, promotora del projecte, des de la companyia continuen treballant en col·laboració amb l'administració per a poder iniciar formalment les obres.

Aquesta operació, resultat de la reordenació urbanística en el districte de Quatre Carreres aprovada per l'Ajuntament de València per a fer realitat el nou pavelló multiusos, s'engloba en el projecte impulsat per Juan Roig. De fet, els 8 milions d'euros de cost del nou col·legi ixen del patrimoni personal de l'empresari valencià i s'inclouen en els 220 milions de la inversió global de l'Arena.

Hui dia, la previsió de Licampa és que el curs escolar 2021/2022es puga iniciar en aquest nou espai, afigen des de l'empresa. El centre educatiu comptarà amb els cicles d'Infantil i Primària i pavelló poliesportiu, com l'actual, però amb instal·lacions més modernes.

L'opció del trasllat de l'actual col·legi, que serà demolit una vegada es construïsca el nou, va sorgir arran de la necessitat d'alliberar eixe sòl per a habilitar un gran aparcament subterrani que, a més, serà compatible amb camps esportius en superfície per al poliesportiu de Quatre Carreres.

A més, just al costat, on actualment es troba l'aparcament en superfície del pavelló del València Basket, a l'altura de l'avinguda Germans Maristes, s'alçarà un edifici en altura destinat també a pàrquing.

Reordenació urbanística de la zona. El col·legi Les Arts es trasllada de la parcel·la 2 (verd) a la 3 (groga). 20MINUTOS

El projecte de Licampa 1617, construir un Arena de gran capacitat a la ciutat de València que aculla actes esportius, culturals i d'entreteniment, persegueix a més dinamitzar el barri amb la construcció d'infraestructures complementares (com la del col·legi), o bé unes altres, com la construcció del citat aparcament i d'un parc públic amb zones verdes.

El nou Arena, en xifres

Situat en una parcel·la de 21.500 metres quadrats de superfície a l'altura de l'avinguda Antonio Ferrandis, al costat dels carrers Ángel Villena i Bomber Ramón Duart, el futur Casal España Arena de València preveu consolidar una superfície construïda de 47.000 metres quadrats. La nova casa del València Basket tindrà capacitat per a 15.600 espectadors en partits de bàsquet i per a 18.600 persones en mode concert.

Amb una inversió total de 220 milions d'euros, la seua inauguració està prevista per a l'any 2023. A més, proporcionarà al barri un parc públic de 20.000 metres quadrats i 1.300 places d'aparcament.

El seu impacte econòmic en termes de Producte Interior Brut (PIB) per a la ciutat es xifra en més de 10 milions d'euros anuals. Quant a llocs de treball, preveu induir la creació de més de 300, entre directes i indirectes.

Figuració virtual del futur pavelló Casal España Arena de València. Licampa 16/17

Un llarg recorregut burocràtic

Les obres per a la construcció del recinte esportiu i d'oci van començar a la fi de juny, coincidint amb l'anunci del nou nom, Casal España Arena, al qual posteriorment, a l'agost, se li va afegir el de la ciutat de València.

Després d'un extens recorregut burocràtic, que va incloure tant la reordenació urbanística de la zona com el disseny del concurs per a la concessió de la parcel·la, l'Ajuntament va adjudicar a Licampa el sòl públic. Prèviament, en 2018, el ple municipal havia declarat el projecte d'interés general per a la ciutat mitjançant una moció aprovada de manera unànime.

Entre les principals característiques del plec de condicions que regula aquesta concessió, destaca que Licampa 1617 pagarà anualment un cànon a favor de la Corporació Municipal de 200.000 euros anuals actualitzables. Així mateix, una vegada finalitze el període de la concessió de 50 anys, el recinte revertirà a favor del municipi sense que supose cap cost a la ciutat.