María Patiño, rota y hecha un mar de lágrimas, le pide perdón a Mila Ximénez por no estar a su lado en el cáncer

Duros momentos para el universo Sálvame desde que uno de sus buques insignia, Mila Ximénez, anunciara que lucha contra un cáncer de pulmón.

Aun así, la veterana colaboradora ve la luz al final del túnel y ha vuelto a su trabajo, al programa vespertino de Telecinco, una alegría absoluta para el resto de sus compañeros.

Durante el programa del miércoles, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a uno de ellos, María Patiño, por su relación con Mila. Y es ahí cuando se evidenció un cierto distanciamiento entre ambas, amigas desde hace muchos años. "Me he centrado mucho en la perra", explicaba María sobre su nueva mascota. "Su amiga tiene un cáncer pero ella tiene una perra", apostillaba, por su parte, la ex de Manolo Santana.

"La he echado de menos. Con ella hablo y nos mandamos mensajes, pero a veces la he echado en falta", continuó MIla, que intentó excusar a Patiño: "La noticia sé que le ha impactado y no ha sabido encajarla. Sé que estaba muy asustada con el tema. Además ha pasado por esto y es normal que no quiera volver a pasar por ahí".

Entonces, rota y hecha un mar de lágrimas, María contestó: "Te quiero un montón y lo siento. Voy a intentar hacer las cosas mejor".