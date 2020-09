Frank Blanco, a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Creo que es nuestra primera vez y, además, te va a gustar"

Este miércoles llegaron nuevos invitados a Pasapalabra para acompañar a los concursantes del programa de Antena 3 y hacerles ganar el máximo de segundos posibles para el rosco final.

En el equipo azul acompañaron a Pablo la cantante Merche y Frank Blanco, mientras que en el naranja, junto a Nacho, estuvieron la actriz Esmeralda Moya y Marron, de El hormiguero. Pero el presentador fue el que dio más juego, bromeando con Roberto Leal.

"¡Qué alegría verte aquí!", exclamó Blanco, mientras que Leal señaló que "no habíamos coincidido nunca así". El exconductor de Zapeando afirmó que "creo que es nuestra primera vez y, además, te va a gustar".

El comentario provocó las carcajadas de Leal, pero Blanco añadió con una sonrisa en la cara que "me he puesto a tu lado para que te sientas mejor. Además, nadie se queja". El presentador solo pudo acertar a responderle que "lo dejamos ahí por el horario y eso...".

Merche, por su parte, afirmó que "ya he venido al programa muchas veces, pero sigo igual de mala, ya he advertido por aquí", señalando a su concursante, Pablo. Leal intentó tranquilizarla señalando que "lo vas a bordar", pero ella concluyó diciendo que "seguro que me lo voy a pasar genial".