Miguel Ángel, de Los dispersos, en '¡Boom!': "Todavía no he pensado en que gastaré el dinero del premio"

Los dispersos ya llevan 177 programas en ¡Boom! y han acumulado 857.100 euros a repartir entre sus miembros: Victoria, Manolo, Miguel Ángel y Óscar, pero siguen sin conseguir el bote, que este miércoles alcanzó una cifra redonda: 1.700.000 euros.

Pero justo antes de enfrentarse a la primera bomba del día, Juanra Bonet comentó los programas y el dinero que ya han ganado en el concurso de Antena 3: "Es una cifra muy bonita", afirmó Miguel Ángel.

"¿Ya has hecho tus cálculos?", quiso saber el presentador, a lo que el concursante le contestó que "eso cuando ya lo tengamos". Aun así, Bonet insistió: "¿Te has gastado algo en previsión de que algún día ese dinero va a entrar?".

Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Miguel Ángel le respondió negativamente ya que "no sabemos cuándo lo va a hacer ni cuánto va a ser...". El presentador se disculpó: "Perdona que te atraque así, pero no has pensado que 'como esto ya vendrá...', me lo gasto".

El participante suspiró e insistió que "no, porque no me fío. Yo soy de guardar", pero Bonet insistió: "Ese soplido es que te lo has planteado". Y al final Miguel Ángel terminó admitiendo que "claro porque soñar lo podemos hacer todos, pero de momento, nada".

"¿Con qué soñabas?", preguntó el presentador, y el concursante se encogió de hombros y señaló que "con una casa". Bonet no quiso insistir y dio paso a la bomba.

Al final, Los dispersos derrotaron a sus rivales del día, Los aristogatos, pero fallaron tres preguntas en la bomba final, no consiguieron llevarse el bote de 1.700.000€, pero lograron continuar un día más en el programa.