Arturo Valls es 'obligado' a comenzar '¡Ahora caigo!' en silencio: "Que mal rato he pasado..."

Día tras día, Arturo Valls intenta comenzar ¡Ahora caigo! de la forma más original posible, y este miércoles lo hizo en silencio. Pero fue una dura prueba para el presentador, que le costó superar.

Tras subir las escaleras del plató, comenzó a sonar una música oriental mientras en la pantalla se podía leer un texto que explicaba lo que sucedía: "Silencio, querido público, bienvenidos una tarde más a ¡Ahora caigo!".

Tras los aplausos de los espectadores, continuó la explicación: "En mi búsqueda perpetua de la armonía y el equilibrio, he decidido seguir uno de los proverbios chinos más antiguos".

"El proverbio dice así: No rompas el silencio si no es para mejorarlo". Valls hizo el gesto de cerrarse la boca con una cremallera, pero enseguida empezó a hacer aspavientos porque no sabía cómo avisar a los concursantes.

Finalmente decidió bajar las escaleras para llamarles y, a base de gestos, se colocaran en el centro del plató del concurso de Antena 3. De repente, en la pantalla apareció un mensaje de error.

"¡Madre mía que descanso! No podía más ya, menos mal que ha dado error la pantalla", exclamó el presentador. "Y quitar la musiquita esta que me está dando unas ganas de ir a mear...", añadió.

"Los pajaritos, el arroyo y tal... que descanso", reconoció Valls, que le preguntó a los participantes si habían entendido el mensaje que les había querido dar, no sin antes admitir: "Que mal rato he pasado..." y dar comienzo al programa.