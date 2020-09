Channing Tatum sin camiseta y vestido de hada: así promociona el actor su nuevo libro infantil

Los meses de confinamiento han dado para mucho y algunos famosos aprovecharon este momento para emprender nuevos proyectos. Este es el caso del actor estadounidense Channing Tatum.

El modelo aprovechó la cuarentena para escribir un libro inspirado en su hija Everly, de 7 años. The One and Only Sparkella es el nombre del ejemplar escrito por Tatum.

Para la promoción de su nuevo proyecto, el actor ha decidido compartir en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecer sin camiseta, vestido de hada y rodeado por unicornios en lo que parece ser un jardín.

La tierna imagen del actor ha sido acompañada por un breve texto en el que explica cómo fue el proceso creativo. "Las cosas se pusieron un poco raras para mí en la cuarentena. Terminé encerrándome accidentalmente en la habitación de mi hija de 7 años. Y acabé encontrando a mi niño interior. Así que esto es lo que creé para mi pequeña. Por lo que es, supongo, la niña que hay en mí", concluye el actor agradeciendo a la gente que lea.

La publicación cuentan con múltiples comentarios sobre la nueva faceta del intérprete de cintas como Querido John o Magic Mike y de la original forma de promocionar su libro infantil.