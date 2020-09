El ilustrador Jordi Labanda firma cartel de 'Rifkin's Festival', nueva película de Woody Allen que estrena el Zinemaldia

El filme, producido por The Mediapro Studio, Gravier Productions y Wildside llegará a las pantallas españolas de la mano de Tripictures, con la colaboración de RTVE, TVE3, Orange TV y la Diputación de Gipuzkoa, tras estrenarse en el Zinemaldia.

'Rifkin's Festival', escrita y dirigida por Allen, cuenta con cartel oficial firmado por el ilustrador Jordi Labanda. Nacido en Uruguay, creció en Barcelona "admirando a los sofisticados personajes que poblaban las películas clásicas que emitían por televisión".

"La iconografía almacenada en su cabeza, que reunía el glamour del Hollywood clásico con las tendencias de moda, eclosionó en una estética que ayudó a dar forma a los inicios del siglo XXI", explican desde la productora.

Desde sus comienzos hasta el día de hoy los personajes de Jordi han aparecido en publicaciones icónicas como Vogue Japón, The Daily Telegraph, The New York Times, Wallpaper, La Repubblica, Vogue USA, Vogue Italia, AD, Harper's Bazaar, Icon, Candy, Apartamento o el Magazine de La Vanguardia, en el que publica una sección semanal propia desde hace más de veinte años.

Labanda confiesa que "pocas veces recibes un email de uno de tus ídolos pidiéndote que colabores con él y si ese ídolo es Woody Allen la explosión de sensaciones dentro de tu cabeza es difícil de explicar".

"Muchas de las películas de Woody Allen me han marcado tanto a nivel conceptual como estético y han ayudado a conformar mi intelectualidad", apunta, para añadir que "poder formar parte de la historia visual de este genio es un sueño hecho realidad".

"SENCILLO Y DIVERTIDO"

El artista explica que en su vida profesional "los proyectos más relevantes han sido siempre los más sencillos de realizar y también los más divertidos" y en este caso "también ha sido así".

Sobre el cartel indica que a la hora de elaborar los bocetos se esforzó en "capturar la esencia de la historia sin desvelar ningún secreto para conseguir una imagen que provocase el deseo de ver la película".

"La primera tanda de bocetos fue aprobada a la primera por lo que enseguida pasé a hacer la ilustración definitiva con apenas ningún retoque", ha afirmado. El ilustrador señala que siempre ha imaginado así los rodajes de Allen, "un proceso fácil, sin presiones y con mucho swing".

La película, rodada el pasado verano en San Sebastián y otras localidades de Gipuzkoa, cuenta en su reparto con, entre otros, Elena Anaya, Louis Garrel y Sergi López. El filme narra, en clave de comedia romántica, la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y queda prendado del festival, de la belleza y el encanto de la ciudad y de la fantasía del mundo del cine. Durante su estancia ella tendrá un 'affaire' con un director de cine francés y él se enamorará de una española residente en la ciudad.