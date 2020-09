La Comunitat Valenciana acumula 66.726 ERTO que afecten 436.851 treballadors des de l'inici de la crisi sanitària

D'aquestes sol·licituds, fins a l'1 de setembre, l'administració autonòmica ha resolt un total de 64.322 expedients que afecten 409.382 treballadors.

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut 866 expedients sobre 84.324 empleats i ha resolt 802 d'aquestes sol·licituds.

En concret, la Direcció territorial de València ha rebut 31.723 sol·licituds amb 173.031 afectats i ha resolt 30.189 d'elles; a Alacant s'han registrat 26.173 expedients sobre 134.915 empleats, dels quals s'han resolt 25.492; i a Castelló s'han comptabilitzat 7.964 sol·licituds amb 44.581 treballadors afectats i s'han resolt 7.839.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO a la Comunitat Valenciana es dedica al de Servicis. En total, en aquesta activitat hi ha 290.107 treballadors afectats a la Comunitat Valenciana i 56.425 sol·licituds d'expedients.

El segon sector més afectat és la indústria, amb un total de 6.166 sol·licituds d'ERTO sobre 126.028 treballadors. Li segueix la construcció, que acumula 3.830 expedients sol·licitats fins a l'1 de setembre sobre 19.233 treballadors. En agricultura hi ha 301 expedients sol·licitats sobre 1.406 persones fins a eixa data.