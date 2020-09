Cvirus.- Puig apel·la al diàleg amb l'oci nocturn i avisa: "Per a reactivar l'economia hem de frenar la pandèmia"

Després d'aquest període, ha explicat Puig, es farà l'avaluació corresponent i "en funció de com estiga la pandèmia es prendran les decisions, que potser no afecten tota la Comunitat Valenciana perquè és cert que l'evolució de la pandèmia no és igual en tots els llocs", ha apuntat.

En tot cas, ha defès el tancament temporal de l'oci nocturn per a "frenar la connexió entre persones" amb un objectiu comú: la lluita contra la Covid-19. "Per a la reactivació econòmica hem de frenar la pandèmia, per a la normalització social i econòmica hem de frenar la pandèmia", ha advertit.

El cap del Consell ha apel·lat al diàleg i creu que "no és convenient buscar espais de confrontació entre salut pública i interessos econòmics".

Puig ha assegurat que en absolut es pretén "estigmatitzar" ni l'oci nocturn i ni l'oci general. De fet, "s'ha fet per part de moltes empreses un treball molt positiu d'adequació a aquesta situació", ha valorat. No obstant açò, "en un moment determinat d'agost era necessari prendre decisions perquè estàvem en un augment molt considerable de contagis i calia prendre mesures que frenaren d'alguna manera la connexió entre les persones", ha argumentat.