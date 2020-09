Enguany, adés, despús-ahir i despús-demà, adverbis de temps amb denominació d’origen

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València llança una campanya per a reivindicar els adverbis de temps més genuïns del valencià, segons ha explicat la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno.

L’any 2020 el recordarem per moltes motius, però mentre parlem de l’any que estem vivint hem de preferir usar l’adverbi ‘enguany’ a altres maneres de referir-s’hi, recorden des de la institució.

Igualment, podem referir-nos al un temps passat molt pròxim al present, fa poc, fa uns instants o fa unes poques hores amb el mot ‘adés’. El dia dia anterior a ahir és ‘despús-ahir’, com el dia posterior a demà és ‘despús-demà’.

La Diputació ens anima a fer ús d’aquestes quatre expressions del temps tan nostres per tal de mantindre-les ben vives, per al que la Unitat de Normalització Lingüística ha encomanat a Virgínia Mínguez, la il·lustradora coneguda com Palmera, uns dissenys que ens recorden les rejoles hidràuliques, un altre emblema de la ceràmica valenciana. Les bosses de tela, de cotó ecològic, han sigut confeccionades a Cocentaina per l’empresa Texaguila i estampades a la ciutat de València per Artefacte.

Aquests elements formen part de la campanya de difusió per els xarxes socials de Facebook i Instagram de la Unitat de Normalització Lingüística i està previst que arriben als ajuntaments a partir del mes de setembre.