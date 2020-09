Es reprenen les obres que connectaran la plaça del Pilar amb Guillem de Castro

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat asquest dimecres el reinici de les obres d'urbanització i infraestructura que connectaran la plaça del Pilar amb el carrer de Guillem de Castro. El projecte es reprén amb l'objectiu de crear una connexió per als vianants entre la plaça del Pilar, l'enclavament més emblemàtic del barri de Velluters, i la ronda de circumval·lació mitjançant dos edificis-passatge, que segons ha precisat Gómez “rescataran i posaran en valor l'antic monestir amb totes les restes arqueològiques que han eixit”.

Segons la vicealcaldessa, després de la suspensió d'obres a causa de troballes arqueològiques i la posterior modificació del projecte, les actuacions es reinicien amb la finalitat de “fer renàixer una part la València històrica”. Les actuacions es localitzen en un entorn simbòlic per a la ciutat, ja que l'espai va ser un antic assentament del convent dominic fundat en el segle XVII, que posteriorment va passar a ser caserna i hospital militar. Actualment el que queda és l'Església Parroquial de Nostra Senyora del Pilar i Sant Llorenç Mártir, que està classificada com a Bé d'Interés Cultural en la categoria de monument, i un espai residual entre els habitatges i l'església.

Així, Gómez ha precisat que l'espai “serà regenerat mitjançant la construcció de dos edificis d'equipaments públics socioculturals”, que per mitjà d'un passatge asseguraran una nova obertura per al barri cap a la ronda nord. D'esta forma, s'atenen millor les necessitats de connexió urbana del barri de Velluters, s'ofereix la possibilitat de dotar al barri d'un centre sociocultural i es fa una aposta per recuperar la memòria històrica d'aquest espai, l'arquitectura conventual del qual és molt apreciada a València.

Així mateix, l'aparició de restes arqueològiques de l'antic convent existent després de la fase d'Intervenció Arqueològica ha modificat el projecte inicial amb l'objectiu de recuperar i posar en valor aquestes troballes alhora que integrar-les en l'espai central com a peces disposades per a la seua visita i contemplació.

Per tant, les actuacions previstes són d'una banda la urbanització de l'espai, integrant la traça completa de les bases del claustre, així com les restes arqueològiques trobades, i d'altra banda el tractament dels murs mitgers de l'església conventual per a relacionar les petjades de l'antic sistema de voltes del claustre amb les bases que han eixit a la llum. També es recuperarà el rellotge de sol existent en la part superior, el qual és Bé de Rellevància local.

Les obres, el termini d'execució de les quals restant és de 10 mesos, compten amb el finançament del Pla especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana i tenen un import de 2.098.425,94 euros (IVA inclòs).

Com assenyala la vicealcaldessa, l'objectiu principal d'aquesta intervenció no és un altre que posar en valor un entorn que és “punt d'origen de la València històrica” per a així “mantindre viva la memòria de la ciutat i els seus orígens perquè seguisquen presents en la identitat de tots els valencians i valencianes”.