Adelante exige a Espadas que se deje de "propaganda verde" y cumpla los compromisos de repoblación del arbolado

Así lo ha asegurado el portavoz de esta formación, Daniel González Rojas, en un comunicado, el que ha recriminado este miércoles a Espadas que la Declaración de Emergencia Climática "haya quedado en nada", que el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible "sigue siendo papel mojado" y el Plan Director del Arbolado "continúa guardado en un cajón".

González Rojas ha lamentado que todas las mesas de participación creadas para combatir el cambio climático "no se han traducido en medidas reales y únicamente han servido para cansar a la sociedad civil". El portavoz de Adelante Sevilla ha señalado que no comprende cómo el alcalde puede presidir la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Comité Europeo de las Regiones "con la gestión que realiza en nuestra ciudad", y ha apuntado, en este sentido, que en la UE "no han revisado el currículum de Espadas antes del nombramiento".

En cambio, desde Adelante han aplaudido los avances en el Plan Respira, que prevé la creación de áreas restringidas al tráfico en el Casco Antiguo y en la zona histórica de Triana, "fruto del acuerdo presupuestario entre el grupo de izquierdas y el gobierno". "Sin arbolado, este plan es menos Respira" al tiempo que ha advertido de que en la ciudad existen 22.000 alcorques vacíos, "lo que da una medida de la dimensión el problema y de la mala gestión del arbolado por parte de este gobierno municipal".

Por último, el edil ha reclamado "un verdadero plan de plantación" y que "se saquen del cajón todos los documentos y mociones aprobadas en materia de arbolado". "Los vecinos se están cansando de tanta foto del delegado del ramo -David Guevara- posando con una pala y un montón de tierra, mientras tienen que caminar a pleno sol porque nos estamos quedando sin árboles", ha concluido.