CCOO C-LM defiende la presencialidad en la vuelta a las aulas para garantizar el equidad y evitar brechas entre alumnos

CCOO C-LM apuesta y defiende la presencialidad en la vuelta a las aulas como mejor forma de garantizar la equidad educativa y evitar brechas entre el alumnado, ante el inicio del curso escolar en los próximos días en Castilla-La Mancha.

Así lo ha afirmado el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, en una rueda de prensa en Toledo, donde ha declarado que recuperar la presencialidad con seguridad "es posible, cumpliendo las medidas de seguridad, reduciendo ratios, contratando el personal necesario, con centros de salud de referencia en los centros escolares".

A su juicio, hay que sufragar y priorizar el gasto que esto supone, pues "no se puede escatimar en inversiones y recursos para que puedan darse las clases con absolutas garantías de seguridad" para el alumnado, los docentes y el conjunto de personas que trabajan en estos centros educativos.

Respecto a la educación semipresencial que se plantea a partir de 3º de la ESO, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha ha señalado que "estará bien si se dan garantías de igualdad entre el alumnado, pero si hay dudas de que se va a dejar a gente en el camino, hay que darle una pensada".

Una vuelta segura al cole es uno de los asuntos que ocupa y preocupa al sindicato, que va a seguir trabajando en esta dirección con la Consejería de Educación y la comunidad educativa en este inicio de curso escolar, en el que hay que despejar las dudas que tiene la población al respecto, ha informado CCOO en nota de prensa.

MESA ESTABLE DE DIÁLOGO

Un inicio de curso donde el diálogo social entre el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal CECAM tiene que ser protagonista, poniendo en marcha una mesa estable de diálogo donde se aborden el conjunto de medidas necesarias que deben ponerse en marcha en la Comunidad Autónoma.

CCOO exige seguridad en los centros educativos y también en el conjunto de centros de trabajo, reclamando un compromiso al empresariado con la salud y seguridad laboral de las y los trabajadores, reforzando la protección y extremando las condiciones de prevención en las empresas.

Otro de los asuntos que preocupa y ocupa al sindicato es cómo se va a atender desde el ámbito sanitario y sociosanitario esta segunda ola en Castilla-La Mancha, donde desde el inicio de la pandemia hay registrados más de 26.200 casos de COVID-19 y más de 3.100 personas fallecidas.

"Tiene que haber personal sanitario suficiente, rastreadores suficientes, hay que recuperar los niveles de empleo en la sanidad pública previos a los recortes de Cospedal, hay que reforzar la Atención primaria, duplicando la plantilla de auxiliares administrativos que están sobrecargados de trabajo, hay que dotar de material suficiente para que en las UCIs no haya que elegir a quien atender, si esto ha ocurrido no puede volver a repetirse hay que actuar de manera preventiva ante el aumento de los contagios", ha señalado.

Respecto a las residencias, De la Rosa ha insistido en exigir que, sean públicas, concertadas o privadas, se dé un trato de excelencia a las personas mayores y no vuelvan a repetirse las situaciones de meses atrás que CCOO en la región ha venido denunciando desde el inicio de la pandemia.

De la Rosa también se ha referido al teletrabajo para subrayar que es urgente su regulación, pues "no puede ser una forma de esclavitud encubierta ni de explotación laboral. Trabajar en casa no significa hacerlo 24 horas".

Por último, ha señalado la necesidad de poner en marcha mecanismos legales a nivel estatal para aquellas situaciones en las que las y los trabajadores tengan que estar confinados por haber estado en contacto estrecho con una persona contagiada de COVID-19 o por tener que estar al cuidado de sus hijos/as por el coronavirus, en este caso "no es compatible el teletrabajo con cuidado de menores, alguien que está atendiendo a sus hijos no está teletrabajando y alguien que está teletrabajando no está atendiendo a sus hijos".