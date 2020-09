Sanitat cita a negociar els MIR per a dimarts que ve després de cinc setmanes en vaga

Els MIR van iniciar la vaga el 21 de juliol i mantenen des d'aleshores mobilitzacions contínues, tant a les portes de Conselleria com recorrent els principals carrers d'Alacant, Castelló i València, i amb concentracions de bates blanques davant el Palau de la Generalitat els dilluns.

El col·lectiu assenyala que, tal com va fer el passat 10 d'agost el Comité de Vaga madrileny, els residents valencians "volen negociar, arribar a acords vinculants de millores" i defèn que "existeix eixa capacitat a nivell legal per a poder firmar-los".

"Tenim voluntat d'asseure'ns a parlar, negociar i arribar a acords. No volem que es perpetuen les mateixes pèssimes condicions laborals en una segona onada per Covid. No podem afrontar-la amb el mateix excés d'hores de treball, sense descansos dignes, amb supervisió moltes vegades insuficient. Perilla l'atenció al pacient i perilla la formació dels futurs especialistes", ha ressaltat Enrique Cuñat, membre del Comité de Vaga.

En aquesta línia, recalquen que "està ara en mans de Conselleria posar fi a un conflicte laboral i concedir les millores laborals que sol·liciten els MIR", ja que, en cas de no acceptar-se, adverteixen que "continuaran les deficiències en la qualitat assistencial a la població valenciana".