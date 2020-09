Adelante critica que "no existe un plan que garantice" la limpieza de colegios

La portavoz adjunta de la coalición, Paqui Macías, ha comparecido junto a la portavoz del colectivo 'Ampas en pie' y el presidente del comité de empresa de Limposam, Miguel Pacheco, y ha alertado de que "tras un largo verano, se ha perdido el tiempo en cuanto al acondicionamiento de los colegios y comprobamos que siguen igual que estaban antes de la pandemia, lo que significa que no existe un plan que garantice la limpieza adecuada de todos los espacios de los colegios".

Macías ha recordado que "en lo referente a las competencias del ayuntamiento, el pasado mes de julio ya solicitamos ante el pleno que se pusieran a trabajar con la anticipación debida y en la línea adecuada, una de ellas la limpieza, que es una responsabilidad municipal".

"Málaga tiene 100 colegios públicos y el Ayuntamiento cuenta con una empresa pública propia, pero no hay constancia de que se vayan a hacer nuevas contrataciones desde la bolsa pública de Limposam, a pesar de que estamos a una semana del inicio de las clases en infantil y primaria", ha añadido.

Asimismo, ha añadido que "otro aspecto que no ha sido atendido es la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de dependencias municipales a la Junta para que la Consejería de Educación pueda contemplar el desdoble de las clases y, de este modo, la bajada de la ratio. No han hecho nada y, está claro, sin inversión no hay educación".

"Volvemos a las clases y tenemos que otorgar al alcalde y a la concejala de Limpieza, Teresa Porras, un suspenso, ya que no han hecho los deberes. Están más preocupados por las luces de Navidad, que se han empezado a instalar en agosto, con una inversión de 500.000 euros, que en la vuelta al cole segura para las familias", ha lamentado.

A su juicio, es "fundamental garantizar una enseñanza presencial, porque es garantía de igualdad y porque es la única forma que tenemos para que las madres y padres puedan conciliar con sus trabajos". "La alarma en la comunidad educativa está más que justificada y, a diferencia de otros ayuntamientos, el de Málaga no está cumpliendo", ha apostillado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Limposam, Miguel Pacheco, ha criticado "la falta de profesionalidad de los responsables municipales, ya que venimos solicitando desde julio información sobre la metodología de limpieza que se va a implantar en los colegios, solicitándoles reuniones de coordinación en materia preventiva y la realización de test PCR y aún hoy no tenemos información alguna". "Ni sabemos si va a haber inversión municipal para el refuerzo necesario para la limpieza adecuada de los colegios", ha indicado.

Por último, la portavoz de la agrupación de 'Ampas en Pie', Olga Amado, describe "una situación de desamparo, hemos pasado del miedo inicial de la comunidad educativa a la indignación por la incompetencia de las administraciones públicas".

Por ello, ha continuado, "pedimos diálogo, inversión y seguridad. Es necesario que se sienten y consensuen otro inicio de curso. Las familias nos vamos a movilizar y a llegar hasta donde haga falta a nivel legal para salvaguardar la seguridad y el derecho a la educación de nuestros menores".