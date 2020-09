Presentan 124.000 firmas en contra de "cobro abusivo" de comisiones de Abanca

"Queremos animar a la gente a que tome conciencia y que se mueva en las legítimas reclamaciones de nuestros derechos como consumidores", explicó, en declaraciones a los medios, el presidente de la asociación, Manuel Pérez Arias, que apuntó que no es un "problema exclusivo" de Abanca, sino de "todo el sector bancario".

Pérez Arias detalló que las cantidades "no son grandes" pero pone el foco en el montante total que recibe el banco. "Si hablamos de 50 euros por 124.000 personas estamos hablando de un montón de millones de euros", lamentó, destacando que muchos afectados son pensionistas o desempleados.

El representante de los consumidores denuncia la "postura siniestra" de la entidad porque, apostilla, sí que devuelve las comisiones, dice, "a quién reclama". "Yo realizo el cobro; a quién reclama, me disculpo y la devuelvo, y a quién no, dinero en el bolsillo", censuró.

SITUACIÓN RURAL

"No sentimos especialmente afectados porque en muchas zonas del rural es la única alternativa porque la única entidad bancaria es Abanca", explicó a los medios la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, que destaca que para algunos pensionistas las comisiones suponen hasta el 20% de sus ingresos mensuales.

Según la representante del sindicato, los afectados del rural se sienten "indefensos y secuestrados" ante el cobro de comisiones que, apunta, "son arbitrarias". Además, la respuesta ante la campaña de Change.org es, para Vilalba, "síntoma de que existe una preocupación social".

"El sistema es abusivo porque dan por contratado un servicio que no se contrató, que no está pactado", criticó la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, que afirma que la cantidad "no está justificada". "Es necesario que haya más garantías para los consumidores", reclamó.