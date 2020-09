Erial.- La investigació a Zaplana seguirà a València en rebutjar-se el seu recurs per a anar a l'Audiència Nacional

La secció cinquena de l'Audiència de València, en una resolució del passat 14 de juliol, ha rebutjat tots els arguments exposats per l'exministre en el recurs d'apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat d'Instrucció que ja havia negat al juny eixa remissió de la investigació del 'cas Erial' a Madrid.

A favor d'eixa inhibició s'havien adherit uns altres dels investigats en aquest procés, entre ells, la qui fora secretària de l'expresident de la Generalitat o la dona de Zaplana, altres quatre imputats i una de les empreses. El ministeri fiscal s'hi havia oposat. En concret, el jutjat de València investiga presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià.

Eduardo Zaplana al·legava en el recurs que els fets objecte de la investigació han tingut lloc fora del territori nacional, per la qual cosa demanava la inhibició del Jutjat d'Instrucció número 8 en favor dels Jutjats Centrals d'Instrucció a Madrid, en considerar-los competents, i també assenyalava que seria l'Audiència Nacional o els centrals penals els òrgans que havien d'enjudiciar-li, arribat el moment.

No obstant açò, en la interlocutòria, la sala fa pròpia tant l'argumentació del fiscal com de la instructora per a rebutjar la petició. En primer lloc, en una part més tècnica, assenyala que els investigats solament poden plantejar qüestió de competència dins dels tres dies del termini concedit per a qualificar, per la qual cosa li està vedat en la fase d'instrucció i, en segon, afig que "per si no fora prou", cap dels fets objecte d'investigació queda dins del catàleg de delictes la competència dels quals vé atribuïda a l'Audiència Nacional.

TOT "A I DES DE VALÈNCIA"

En tercer, subratlla que "totes les accions han sigut realitzades, no ja només a Espanya, sinó a i des de València, amb independència que, per a assegurar els fruits de les il·lícites actuacions objecte d'investigació -dit siga açò sense ànim de prejutjar-, s'hagueren valgut els investigats i les societats per ells creades d'altres persones físiques i/o jurídiques situades en l'estranger i manejaren comptes d'entitats bancàries de paradisos fiscals".

D'un altre costat, respecte a la possible qualificació dels fets com a defraudació i maquinació per a alterar el preu de les coses, la sala sosté que "no s'especifiquen els fets concrets que pogueren tindre cabuda en aquest tipus penal" i no s'aprecia en aquest moment "base alguna" per a emparar eixa qualificació.