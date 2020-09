Casado no apoyará los Presupuestos y reprocha a Cs que negocie: "Se va a sentar con un partido imputado"

El PP no apoyará los Presupuestos Generales del Estado ni negociará con el Gobierno la renovación de órganos constitucionales como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. El líder popular, Pablo Casado, se lo ha confirmado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera reunión entre ambos en Moncloa desde hace 7 meses. Entre sus motivos están algunos de tipo formal como que "nunca la oposición ha apoyado los Presupuestos", así como falta de información sobre los planes del Gobierno, pero sobre todo la imposibilidad para los populares de llegar a algún acuerdo con un Ejecutivo en el que está Unidas Podemos, que se traslada especialmente a la renovación de órganos institucionales.

La presencia de Iglesias y Unidas Podemos en el Gobierno, que Sánchez prevé hasta el final de legislatura, anticipa, por tanto, que PP y PSOE no se pondrán de acuerdo en toda la legislatura para renovar mandatos que expiraron hace años. Sobre los Presupuestos, Casado ha reprochado la actitud de Ciudadanos, que si negociará las Cuentas. "Ciudadanos se va a sentar con Podemos en la mesa y no tiene problemas en que haya en la mesa un partido imputado por financiación irregular", ha dicho en alusión a Unidas Podemos.

Unidas Podemos y su presencia en el Gobierno -y Pablo Iglesias como vicepresidente- son el motivo común por el que Casado se niega a apoyar los Presupuestos así como a acceder a negociar la renovación de órganos constitucionales, a pesar de que esta era una opción más realista a ojos del Gobierno, más que fuera el PP fuera a apoyar las cuentas. Casado ha echado un jarro de agua fría a esta expectativa. "Nosotros no podemos hablar de renovar el andamiaje constitucional", en relación a órganos como el Consejo General del Poder Judicial, parte del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o RTVE.

"Un partido que se define como comunista, aliado del chavismo, que pide la república y la ruptura de la unidad nacional me parce que no es una vicepresidencia homologable para cualquier país europeo".

Casado no ha escatimado en reproches a Iglesias. "Un partido que se define como comunista, aliado del chavismo, que pide la república y la ruptura de la unidad nacional me parce que no es una vicepresidencia homologable para cualquier país europeo", ha dicho. Aún así, este miércoles no ha pedido su cese al presidente, con el que se ha reunido casi dos horas. "La responsabilidad es única y exclusivamente de Sánchez, es libre de elegir a su vicepresidente", ha dicho, aunque también ha dejado ver que sin Unidas Podemos en el Gobierno el acuerdo del PP con el Gobierno sería más fácil. "Que lo quiere quitar, ya sabe que el PP estará para los temas importantes de Estado que sean positivas para los españoles", ha afirmado Casado.

Después de Casado, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado la "actitud obstruccionista" del PP, su intención de utilizar "electoralmente" la pandemia y el haberse echado atrás en la renovación de los órganos constitucionales, a largo de toda la legislatura.

"A la vuelta de las vacaciones del verano, el PP ha dicho que no va a llegar a ningún acuerdo utilizando la excusa de la legitimidad del Gobierno Si en España existe un Gobierno de coalición es porque así lo han querido los ciudadanos", ha recalcado Montero.

Sobre los Presupuestos, el líder popular ha dado por supuesto que Sánchez cuenta ya con los apoyos necesarios para sacar adelante las Cuentas. "Cuando los Presupuestos ya están aprobados porque tiene los apoyos suficientes, y no me lo ha negado, es un ejercicio de salir por aclamación", ha dicho.

"Hay una suma alternativa en la que no son necesarios ni Bildu ni la CUP ni ERC ni el PDeCAT". "Puede con sus socios de investidura y Ciudadanos, que se va a sentar con Podemos en la mesa, no tiene problemas en que haya en la mesa un parido imputado por financiación irregular".

En realidad, el Gobierno no tenía esperanzas en que el PP apoye los Presupuestos pero sí apostaba por que Casado se abriera a llegar a un acuerdo para renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o parte del Tribunal Constitucional, que tampoco llegará. Este martes, sin embargo, Casado ha echado un jarro de agua fría a esta expectativa. "Nosotros no podemos hablar de renovar el andamiaje constitucional".

Casado ha cerrado así la puerta a los dos acuerdos que esperaba el Gobierno del PP tras una reunión de la que ha dicho no salir satisfecho, particularmente por la marcha de la pandemia y la "muy mala" gestión del Gobierno, pero de la que a pesar de todo han salido se han avistado acuerdos.

"Estoy muy preocupado. Esto no va bien, así no podemos arrimar el hombro, en algunas cuestiones [Sánchez] pedía un el cheque en blanco y más si no sabemos con quién se está apoyando en el otro lado o si está pidiendo la adhesión inquebrantable a una gestión que es muy mala", ha dicho Casado.

En el capítulo de más acercamientos, Casado se ha comprometido a apoyar en el Congreso la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica y también a dar su apoyo en el Congreso a la propuesta que hará el Gobierno, a través del PSOE, para que no sean los juzgados ordinarios quienes fallen sobre las restricciones de movimientos debido a la pandemia, sino los Tribunales Superiores de Justicia.